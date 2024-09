<span>Kennisdelen over geluid van de verduurzaming </span>

Op 4 november organiseert Nieman Academie in Harderwijk het Congres ‘Geluid van de verduurzaming’. In samenwerking met experts van Nieman Raadgevende Ingenieurs, Het GeluidBuro en Auditum wordt in korte tijd veel specifieke kennis gedeeld over geluid in de context van verduurzaming van de bouwsector.

Een groot deel van de vastgoed- en bouwsector is gemotiveerd om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht om onze gebouwde omgeving te verduurzamen. De afgelopen jaren zijn hiervoor talloze initiatieven en ontwikkelingen in gang gezet. Volgens Nieman Groep ligt de focus daarbij ligt al snel op energiebesparing, materiaalgebruik, standaardisatie en industrialisatie. Steeds meer wordt het belang van klimaat adaptief bouwen onderkend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van oververhitting in de zomer. Want hoe kan een gebouw zonder een plezierig binnenklimaat duurzaam zijn? In het kader van de beheersing van het gebruikerscomfort vindt Nieman Groep dat één onderwerp meer aandacht verdient: het ‘akoestisch klimaat’.

Optimaal akoestisch klimaat

De ervaringen van Nieman Groep leren dat nieuwe bouwmethodes en veranderende gebouwinstallaties leiden tot veel uitdagingen in het voorkomen van geluidhinder in en om gebouwen. Maar wij weten beter! Door het rekening houden met een paar belangrijke akoestische principes en het maken van een doordacht ontwerp waarin bouwkundige constructies en installaties elkaar ‘helpen’ in plaats van tegenwerken is er heel veel mogelijk. Hoe dat te doen? Deelnemen aan dit congres is volgens Nieman Groep in ieder geval een heel goed begin.

Handvatten

Een geluidadviseur weet dat we, ook in (hout)bouwprojecten, drie aspecten moeten beheersen: de bron, de overdrachtsweg en de ontvangstruimte. En laten die nu alle drie aan bod komen deze middag! De geluidproductie van de installaties in de omgeving, de overdracht van geluid via (houtbouw)constructie en installaties en het effect op de ruimte waarin mensen verblijven. In één middag ontvang je handvatten op elk van deze onderdelen en begrijp je de samenhang tussen deze aspecten van geluid. Zo’n startpunt vind je niet snel, maar wel op dit congres!

Vier geluidexperts delen hun kennis:

Geluid van installaties

Huub Neuteboom

Senior specialist geluidbeheersing | Nieman Raadgevende Ingenieurs

Geluid buiten de woning

Cor Kooy

Senior adviseur Wabo-Omgevingswet | ruimtelijke ordening-omgevingsplan | Het GeluidBuro

Bouw-akoestische bijzonderheden bij houtbouw

Koen Temmink

Senior specialist akoestiek | Bouwakoestiek | Houtbouw | Installatiegeluid | Nieman Raadgevende Ingenieurs

De beleving van geluid bij houtbouw

Jan Bril

Senior specialist ruimte- en elektroakoestiek | Geluidbeleving | Houtbouw | Auditum

Dagvoorzitter

Sander van der Tol

Unitmanager Nieman Raadgevende Ingenieurs

Meer weten? Aanmelden?

