Boer zoekt Bouw 4: Kansen van vezelteelt

Tijdens deze aflevering gaan we op bezoek bij Jan Versluis, een enthousiaste boer die werkt in de vezelteelt. Inge Diepman bezoekt hem op zijn erf en land om meer te weten te komen over zijn gewas. Daarnaast gaan we met Johan J. Mellegers naar de fabriek van FAAY wanden en plafonds, waar duurzame binnenwanden met een kern van vlas geproduceerd worden.

Jan over zijn gewassen: "Ik laat onder andere bouwers en gemeenten zien wat er van vezelteelt gemaakt kan worden. En dat is al best veel, inmiddels!" Johan vertelt op zijn beurt over de samenwerking met Jan en de beschikbaarheid van wanden met een kern van vlas: "Tijdens kennisbijeenkomsten komen we in aanraking en delen we ervaringen met telers of boeren. Dan kijken we of we met elkaar iets kunnen opzetten."

Benieuwd naar de inzichten van Jan, die ervaring opdeed met vezelteelt? In deze aflevering van Boer zoekt Bouw leer je meer over de kansen hiervan en nemen we je mee naar de fabriek van FAAY wanden en plafonds, waar duurzame binnenwanden met een kern van vlas geproduceerd worden.