Boer zoekt Bouw 5: Opschalen van biobased bouwen

In de nieuwste aflevering van Boer zoekt Bouw spreekt Inge Diepman met Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance en Julian Wup, business developer food & agri bij Rabobank. Je hoort hun visie op het opschalen en versnellen van biobased bouwen, door het toepassen van onder andere olifantsgras, vezelhennep en vlas.

Eerst vertelt Jan Willem over de belangrijkste opbrengst en afdronk tot nu toe van het programma Building Balance, dat sinds 2023 de populariteit en toepassing van biogrondstoffen wil vergroten. “De belangrijkste opgave is het verhogen van de vraag en het activeren van boeren is wellicht eenvoudiger dan we vooraf dachten. We hebben een klein percentage van alle boeren nodig om de vereiste vezels te leveren, maar hebben wel de complete bouwsector nodig om ze af te nemen.”

Positief toekomstperspectief

En hij benoemt vervolgens het positieve toekomstperspectief: “Er sloten veel koplopers aan bij de biobased beweging, zoals ontwikkelaars, beleggers en gebiedsontwikkelaars. Van hen horen we dat ze 30 procent biobased bouwmaterialen in 30 procent van de woningen in 2030 [de 30-30-30 doelstellingen, red.] willen halen. Dat is erg hoopvol.”

Jan Willem van de Groep: "Er sloten veel koplopers aan bij de biobased beweging, zoals ontwikkelaars, beleggers en gebiedsontwikkelaars."

Niet praten maar doen

Om die doelstellingen te halen is het vooral van belang om niet te veel te praten maar vooral te doen. Over die concrete invulling en de mogelijkheden voor een hypotheek met lagere rente bij biobased bouwen zegt Julian: "Voor biobased bouwen zijn we met RVO aan het onderzoeken of we dit tegen een gereduceerd hypotheektarief op de kaart kunnen zetten.” Over hoe ver dat proces is: “Ik heb goede hoop dat dit van de grond komt.”

Julian Wup: "Voor biobased bouwen onderzoeken we met RVO of we dit tegen een gereduceerd hypotheektarief op de kaart kunnen zetten."

Luister nu

Het volledige gesprek hoor je in Boer zoekt Bouw 5, te luisteren op Spotify en Soundcloud.