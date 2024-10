Boer zoekt Bouw 6: Pijlers van een toekomstbestendig boerenbedrijf

In de zesde aflevering van Boer zoekt Bouw praat gespreksleider Inge Diepman met Titia Siertsema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwindustrie (NVTB) en Ger Koopmans, voorzitter LTO Nederland. Hoe kijken boeren en bouwers naar de kansen van biobased bouwen?

Is het de boer die de bouw zoekt of andersom? Ger: “De boer zoekt een goed saldo op zijn grond en een goed inkomen. Hij wil dat doen op een manier die bijdraagt aan een duurzaam Nederland.” En volgens Titia zoekt de bouw toeleveranciers en kunnen dat ook boeren zijn. “De bouwsector wil graag een bijdrage leveren aan de transities, zoals duurzaamheid. Dan gaat het niet alleen over de wijze waarop de bouw tot stand komt, maar de materialen die je gebruikt.”

Prioriteiten

Om een boerenbedrijf toekomstbestendig te maken, zijn er dan meerdere pijlers nodig? Ger: “Allereerst kiezen we voor voedselzekerheid, zoals dat ook in de nieuwe naam voor het ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is opgenomen.” Is er dan wel ruimte voor biobased bouwen als pijler of vraagt voedselzekerheid alle aandacht? Ger: “Daarnaast zijn er keuzes die ondernemers zelf maken die we ondersteunen. Er zijn plekken in Nederland waar je verstandig met rustgewassen in een teeltrotatie die in dat gebied past, hennep, vlas of miscanthus kunt verbouwen. Een andere factor is of er in de buurt een verwerker is die er bouwproducten van kan maken.”

Je luistert de podcast op Spotify en op Soundcloud. Meteen aflevering zes beluisteren? Druk dan hieronder op de afspeelknop.