Boer zoekt Bouw #7: Biobased bouwen verlangt cultuuromslag

In deze nieuwste aflevering van Boer zoekt Bouw (aflevering 7) praat Inge Diepman met wethouder Pouwel Inberg van gemeente Brummen en Ronald Schilt van adviesbureau Merosch, over hoe gemeenten boeren en bouwers kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door toekomstbestendige aanbestedingen.

Ronald laat eerst de ambities van zijn organisatie horen. Waar trekt hij de grens voor opdrachten die zijn bureau wel of niet aanneemt? “Vanaf 2017 doen we geen nieuwbouwprojecten meer met aardgas als uitgangspunt. En sinds 2022 nemen we alleen opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is. Technisch én financieel is dit mogelijk, dus waarom nog anders doen?”

Scherper

Die ambities zijn over een aantal jaar nóg scherper, illustreert Ronald: “In 2027 willen we volledig milieuneutraal zijn. Dat betekent dat we alle projecten biobased doen en renoveren in plaats van slopen, tenzij er zwaarwegende factoren zijn. Je kunt geen ijzer met handen breken, maar je moet wel zo ver gaan als je zou willen en kunnen met elkaar. Daarom zetten we hoog in.”

Cultuuromslag

Hoewel het volgens Ronald niet kan en mag stuklopen op de financiële component, de businesscase, is het voor Pouwel een grote horde om te nemen: “We moeten aan de beleidskant iets doen, maar we moeten ook in de cultuur iets overwinnen. Binnen het ambtelijke apparaat is er een reflex om te zeggen dat biobased bouwen duurder is. Maar als je aan de voorkant duidelijk bent over wat je wilt en de projectontwikkelaar en aannemer kunnen in dat stadium ook rekenen met biobased bouwen, dan hoeft het niet duurder te zijn.”

Je hoort alle inzichten van Pouwel en Ronald in de podcast Boer zoekt Bouw #7. Je beluistert de podcast op Soundcloud of op Spotify. Klik op de afspeelknop hieronder om meteen te starten met luisteren.