Terugblikken naar de Klimaattop GO 2024

Op de terugblikpagina van de Klimaattop GO 2024 vind je onder andere de download van het rapport ‘Op weg naar CO 2 -neutraal’ en verslagen van verschillende sessies van de twee dagen, waaronder belangrijke inzichten uit het openingsdebat, artikelen over de verschillende deals die werden gesloten en Andy van den Dobbelsteen als winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50.

Benieuwd naar onze plannen voor 2025? Ook de jaarplanning bekijk je op de terugblikpagina van de Klimaattop GO 2024.