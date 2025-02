Van Onderopcast: “CO2-uitstoot bouwsector is grote kans”

De bouw stoot 11 procent van onze totale CO 2 -uitstoot uit. Tel daar het gas- en elektraverbruik van woningen en gebouwen erbij op, en je komt op bijna 38% procent uit. "Dat is geen probleem, maar juist een grote kans", vertelt Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd aan journalist Liesbeth Staats. Het platform zet zich in om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.

Anders bouwen

Hoe je ánders kunt bouwen, horen we in twee reportages. Je kunt zelf de handen uit de mouwen steken, zoals Sam van Zoest van wooncoöperatie De Warren. Verslaggever Bert ter Hoeve gaat op huisbezoek en hoort hoe een vriendengroep een energiepositief huis heeft weten te realiseren. De Warren is niet alleen duurzaam gebouwd maar ook een sociale en betaalbare plek geworden, waar 50 mensen met elkaar samenleven en voor elkaar zorgen.

Liesbeth Staats in gesprek met Wietse Wallinga

Disruptie

Op grotere schaal bouwt Pieter Stoutjesdijk van The New Makers. Gedreven door de wooncrisis en de klimaatcrisis werken hij en zijn team aan het 'disrupten' van de traditionele bouwwereld. Bert ter Hoeve krijgt een rondleiding in deze innovatieve huizenfabriek en ziet hoe circulair en biobased bouwen er in de praktijk uitziet. En de cijfers liegen er niet om: deze manier van bouwen legt meer CO 2 vast dan dat er bij de bouw uitgestoten wordt.

Luister de podcast via de afspeelknop hieronder of via deze link.