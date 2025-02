Vooruitstrevende mindset noodzakelijk voor hele bouwkolom

Hoewel de bouw vaak de reputatie heeft conservatief te zijn, ken ik weinig sectoren waarin verandering zo snel gaat als in de onze. Veranderende klantbehoeften, sociaaleconomische en demografische verschuivingen naast telkens nieuwe, scherpere regelgeving, vragen om een enorme flexibiliteit en een vooruitstrevende mindset van de hele bouwkolom.

Net als veel anderen maken mijn kinderen, die tussen de 16 en 21 jaar oud zijn, zich zorgen over klimaatverandering en betaalbaar wonen. Ze kijken uit naar een toekomst op eigen benen, maar vragen zich wel af hoe ze ooit een eigen huis kunnen betalen in een leefbare wereld. Hoewel ik ze niet kan beloven dat deze grote problemen snel zijn opgelost, vertel ik ze wel trots dat onze sector in hoog tempo transformeert. Waar ooit, en dat is niet eens zo lang geleden, ‘groen denken en doen’ werd afgedaan als een wassen neus, is dit inmiddels een onomkeerbare ontwikkeling geworden.

Een treffend voorbeeld hiervan was de reactie van de sector op het voorstel van de nieuwe minister om de eisen voor natuur-inclusief bouwen te schrappen om bouwprojecten te versnellen. De sector trok zijn eigen plan en besloot, ook zonder regelgeving, dergelijke maatregelen in nieuwbouwprojecten te blijven toepassen. De ontwikkeling naar meer ‘duurzaam doen’ wordt inmiddels dus steeds breder door de sector zelf gedragen, en niet slechts onder druk van overheid en regelgeving.

Echte versnelling

Maar wat is er nodig om duurzame bouw en renovatie echt te versnellen? Toen ik bij Van Wijnen werkte, met duurzaamheid en innovatie in mijn portefeuille, merkte ik dat het steeds uitdagender werd voor aannemers om te voldoen aan de groeiende duurzaamheidseisen. Dit leidde ertoe dat duurzaamheidsexperts een vaste plek binnen de organisatie kregen en actief betrokken werden bij projectvoorbereidingen en tenderprocedures. Toch was het up-to-date houden van kennis de grootste uitdaging voor deze experts. Naast hun betrokkenheid bij aanbestedingsprocessen, besteedden zij daarom veel tijd aan het contact met leveranciers om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en functionaliteiten, kosten-efficiëntie van nieuwe oplossingen en de bewijslast achter ontwikkelende technologieën. De belangrijkste vragen waren echter altijd: hoe draagt een innovatie bij aan Paris Proof, de MPG of TOjuli?

Deze ontwikkeling onderstreept de toenemende afhankelijkheid van aannemers van hun toeleveranciers – of beter gezegd, de groeiende noodzaak tot ketensamenwerking. Heldere informatie over milieu-impact van bouwmaterialen en -producten en serieuze inspanningen om die impact te verkleinen, zijn essentieel om te blijven bouwen aan een duurzame leefomgeving.

Vooroplopen

Voor mij werd het duidelijk: als ik meer impact wilde maken op een duurzame toekomst, moest ik de overstap maken naar de wereld van toeleveranciers. Ik kwam in aanraking met VHZ, de groep achter bekende namen als Europrovyl, Kumij, Transcarbo en Smits Kozijnen. Ik was meteen geïntrigeerd door de slogan van deze groep die kunststof kozijnen produceert en levert voor nieuwbouw en renovatie: “Duurzame kozijnoplossingen”– hoe zit dat precies? Bij nader onderzoek ontdekte ik dat deze groep voorop loopt in het verduurzamen van de kozijnenbranche.

VHZ heeft dat bereikt door volledige transparantie over de milieu-impact van zijn kozijnen. Een bouwproject is als een complexe puzzel, en duidelijke puzzelstukjes zijn cruciaal om die legpuzzel te kunnen maken. Het achterhalen van de milieu-impact over de hele productieketen is echter geen eenvoudige opgave. Toch hebben wij, via ons bedrijf Europrovyl, als eerste in de branche categorie 1-inschrijvingen in de NMD (Nationale Milieudatabase) weten te realiseren.

Verkleinen van het puzzelstukje

De volgende stap was het verder verkleinen van het puzzelstukje zodat het makkelijker in de legpuzzel past, door het stelselmatig reduceren van de milieu-impact van onze producten en ook daar hebben we bij VHZ grote stappen in gemaakt. We werken steeds vaker met bio-attributed PVC (gemaakt van hernieuwbare grondstoffen), vervangen metalen door biocomposiet en reduceren afval en COâ‚‚-uitstoot in de hele keten. Onze grootste troef blijft echter de onovertroffen levensduur van onze producten, gecombineerd met hun circulaire karakter. Een duurzaam en circulair product, geproduceerd in Nederland dus zonder grote CO 2 -impact door internationaal transport, met een lage TCO (Total Cost of Ownership) is het resultaat.

Duurzaam spoor

Bij VHZ zijn we dus goed op weg, maar hoe zorgen we ervoor dat de projectvoorbereiders en inkopers bij aannemers hiervan op de hoogte zijn? Wij geloven dat de juiste informatie op de juiste plek leidt tot het beste resultaat, zowel voor de bouw als voor de planeet. In het ene project zijn onze kunststof producten de beste keuze, in het andere wellicht kozijnen op basis van een ander materiaal. Als iedere toeleverancier objectieve informatie verstrekt en zich blijft inzetten voor duurzamere producten, kunnen we samen een betaalbare en duurzame leefomgeving creëren. En dan kan ik mijn kinderen met overtuiging blijven zeggen: ook een rijdende trein kan van richting worden veranderd – samen krijgen we de bouwsector op een duurzaam spoor.

