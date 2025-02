De registratie voor de WorkPlace Xperience 2025 is geopend!

Op 15 & 16 april 2025 zetten we in de Van Nelle fabriek opnieuw stappen naar een gezonde en gelukkige werkomgeving tijdens de WorkPlace Xperience. Wil jij eindgebruikers ontmoeten en samenwerken voor een toekomstbestendige werkomgeving? Schrijf je dan nu in!

Leer, ervaar en verstek je kennis over alles wat met de gezonde werkomgeving te maken heeft. Meer dan 1700 professionals gingen je vorig jaar voor. Mis het niet.

CONNECT@WORK

Dagelijks buigen organisaties zich over het vraagstuk hoe de medewerkers optimaal met elkaar kunnen samenwerken en elkaar kunnen inspireren, opdat ze succesvol en gelukkig zijn. Tijdens de WorkPlace Xperience worden hier praktijkvoorbeelden van gegeven, rondom het thema CONNECT@WORK; in presentaties èn in showcases. Maar bovenal geven de partners van de WorkPlace Xperience inzichten en kennis over hoe je dit vraagstuk het beste kunt benaderen.

Leer hoe je generaties en diverse achtergronden samenbrengt in een inclusieve en dynamische werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt. Laat je inspireren door de nieuwste technologieën en praktische oplossingen die je direct kunt toepassen binnen jouw organisatie.

Ontmoet een uniek netwerk van eindgebruikers die dezelfde uitdagingen hebben als jij op het gebied van strategie, samenwerking en inkoop. Deel je kennis en werk samen aan de oplossingen van morgen. Doe mee tijdens interactieve sessies waarin je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige tenders. Jouw input en ideeën maken het verschil in het vormgeven van de werkomgeving van morgen.



Sprekers, tenders, werkvormen

Tijdens WorkPlace Xperience 2025 biedt Smart WorkPlace twee dagen lang een uniek podium aan workplace professionals om hun tenders te presenteren of toe te lichten. Of het nu gaat om een (recent) afgeronde tender waarvan je de geleerde lessen wilt delen, of om een tender die de komende twee jaar op de markt komt en waarbij je openstaat voor meedenken over de specificaties: iedereen is welkom op Tender Talks!



Sprekers, debatten, innovaties, workshops en nog veel meer. Ook dit jaar zit de WorkPlace Xperience vol nieuwe kennis en interactie. Benieuwd naar wat nieuw is? Ontdek de werkvormen hier.

