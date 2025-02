Samen elektrificeren met concrete praktijkoplossingen

Op dinsdag 18 en woensdag 19 maart vindt het tweejaarlijkse ABB Update Event plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Thema dit jaar is: Samen elektrificeren. Zo doe je dat.

Dat vertaalt zich onder andere in concrete praktijkoplossingen waarmee professionals in woningbouw, utiliteit en industrie direct in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.

Netcongestie, aangescherpte wetgeving, hoge energiekosten, verduurzaming; de energietransitie raakt alle sectoren en de elektrificatie stuit op enorme uitdagingen. Hoe lang of breed we er ook over praten, het verandert niets aan de situatie. Wat wel helpt? Concrete oplossingen waarmee we het probleem wél te slim af zijn. Van 'Energie besparen in woningen' tot 'Hoe te voldoen aan de verplichting van GACS in de utiliteit en industriële gebouwen in 2026'. En van 'Het hoe en wat van batterij-energieopslagsystemen' tot 'Laadpleinuitbreiding zonder extra netcapaciteit toe te voegen'. Het zijn onderwerpen die tijdens het gratis ABB Update Event allemaal aan bod komen, en dan vooral vanuit de praktische kant belicht; meer vanuit het ‘hoe’ dus, dan vanuit het ‘waarom’.

Veelzijdig programma

ABB doet het dit jaar anders dan anders. Na ontvangst met een lunch, starten beide dagen namelijk met de wervelende talkshow ‘Zo-doe-je-dat’. Sofie van den Enk, cabaretier, voormalig presentatrice van onder andere Keuringsdienst van Waarde en oud-winnares van ‘Wie is de Mol’, legt de gasten het vuur aan de schenen en vraagt ze het hemd van het lijf. Zo gaat ze in gesprek met gasten als techjournalist, internetondernemer, podcastmaker en uitgever Alexander Klöpping, die vertelt wat AI en de energietransitie met elkaar te maken hebben.

Ook Laetitia Ouillet, specialist energiemarkt, voorzitter van energiecorporatie De Windvogel en voormalig directeur Strategic Area Energy bij TU/e en directeur Strategie bij Eneco, deelt haar waardevolle kennis en ervaringen over de grote knelpunten en hoofdpijndossiers in de energietransitie. Verder geeft Martijn Verspeek, eigenaar van een installatiebedrijf dat geen klanten heeft maar fans, zijn bijzondere visie op ondernemen.

Het programma gaat vervolgens verder met ruim 30 interactieve kennissessies, hands-on trainingen, een beursvloer met nieuwe oplossingen en live demo’s op diverse vakgebieden. Van digitalisering en data tot energiemanagement in Smart Homes, Buildings en Industries. En van netcapaciteitsproblematiek en -oplossingen tot circulariteit en duurzaamheid. Na het ‘formele’ gedeelte krijgen bezoekers tot 19.00 uur de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten en te netwerken. Onder andere Duurzaam Gebouwd verzorgt hier een presentatie, over het prangende onderwerp ‘Op weg naar CO2-neutraal’. Hier schrijf je je in. Meer informatie over ABB’s Electrification Business Area vind je hier.