Nieuwe standaard in opleiding en ontwikkeling

Een belangrijke mijlpaal: de opening van de KSN Academy in Ridderkerk is een feit. Tijdens de ceremonie Ben Bergsma, CEO van VHZ Groep en Jordi van Laar, directeur van KSN het onthullingsdoek weg, waarmee zij de gloednieuwe Academy officieel in gebruik stelden.

Kozijn Service Nederland is een onmisbare schakel in de VHZ Groep, volgens Ben. “VHZ vindt het belangrijk dat mensen in een prettige leefomgeving, veilig, duurzaam en energiebesparend kunnen wonen. Daarvoor is het belangrijk om een betrouwbare service te bieden in aanvulling op wat we nu al doen met onze bedrijven. We zijn daarom sterk gericht op het bouwen van een landelijk servicenetwerk met een hoge kwaliteitsstandaard, dat dicht bij de klanten zorgdraagt voor garantie, reparatie, onderhoud en advies. Onze klanten vertrouwen op ons voor kwaliteit, innovatie en service van het hoogste niveau.”

Jordi vult hierop aan: “We weten ook dat goede service niet vanzelfsprekend is. Het vereist een voortdurende investering in onze mensen – in hun vaardigheden, kennis en persoonlijke ontwikkeling. De KSN Academy is meer dan alleen een opleidingscentrum. Het biedt medewerkers, van nieuwe servicemonteurs tot ervaren professionals, een inspirerende plek om hun technische vaardigheden en klantgerichtheid te ontwikkelen. In de interactieve praktijkruimte worden realistische klantcases nagebootst door middel van trainingsacteurs, terwijl medewerkers ook de nieuwste innovaties en technieken leren kennen.”

Multifunctionele locatie

De nieuwe locatie is ontworpen als een ‘State of the Art’ opleidingscentrum en heeft meerdere functies. Naast het trainen van medewerkers, fungeert de ruimte als showroom en demonstratieruimte, voor klanten en onderaannemers. Daarnaast zijn er vergaderfaciliteiten beschikbaar voor interne en externe bijeenkomsten. Deze veelzijdigheid onderstreept de ambitie van KSN om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van zowel medewerkers als klanten.

Samenwerking met leveranciers

De opening van de KSN Academy werd mede mogelijk gemaakt door partnerschappen met profielproducenten GEALAN en Kömmerling Nederland, die hebben bijgedragen aan de inrichting van de trainings- en demonstratieruimtes. Dit versterkt niet alleen de samenwerking, maar bereidt monteurs nog beter voor op de specifieke eisen van deze profielsystemen.

Locatie

De KSN Academy bevindt zich in het verzamelgebouw van VHZ aan de Schaapherderweg 17 in Ridderkerk. Met deze unieke faciliteit zet KSN een belangrijke stap in het verder verbeteren van haar service en klantbeleving.