Transformatie naar duurzame en leefbare omgeving

In gemeente Houten is de start van de bouw van 1.200 woningen in centrum Schalkwijk een feit. Minister Mona Keijzer en wethouder Floor Roduner gaven het officiële startsein.

Het project laat onder andere zien hoe door functiemenging en slimme verdichting centra getransformeerd worden naar groene, duurzame en leefbare omgevingen. Er worden acht woongebouwen gerealiseerd, waarvan de helft in het betaalbare segment. Hiervan zijn de eerste vijf gebouwen gereed in 2027 en de laatste drie in 2028.

Het verouderde winkelcentrum krijgt een complete makeover. Hier vindt een transformatie plaats naar een open, groen en levendig stadshart. Het project komt tot stand door een samenwerking tussen drie ontwikkelaars, gemeente Haarlem, lokale ondernemers en drie woningcorporaties.

Foto: via LinkedIn