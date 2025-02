CO2-uitstoot en energieverbruik verminderen

Door inzicht te krijgen in manieren om de CO2-uitstoot te verminderen – binnen de kaders van kosten en kwaliteit – berekent HEVO de uitstoot van gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar uitstoot tijdens het bouwproces, materiaalgebonden emissies én uitstoot die voortvloeit uit het energieverbruik.

Onlangs voerde HEVO dit uit voor recent gebouwde en nog te realiseren huisvesting, voor maatschappelijke organisaties. We zetten de belangrijkste feiten en cijfers op een rij.

Verhouding 1:1

Bij de onderzochte gebouwen bleek de COâ‚‚-uitstoot tijdens de bouw ongeveer gelijk te zijn aan de COâ‚‚-uitstoot gedurende 50 jaar gebruik.

Meer dan 800 keer om de aarde

In totaal stoot een gebouw ± 820 kg COâ‚‚ per m² uit tijdens de volledige levensduur. Voor een gemiddeld gebouw van 6.000 m² komt dit neer op ± 4,9 miljoen kg COâ‚‚, wat gelijkstaat aan de uitstoot van meer dan 32,5 miljoen autokilometers.

Materiaalimpact ontleed

Vooral ‘zware’ gebouwonderdelen, vaak van beton, veroorzaken een aanzienlijke COâ‚‚-uitstoot. Denk aan funderingen, vloeren en constructies. De impact kan verlaagd worden door lichtere constructies te gebruiken, materialen van biologische oorsprong toe te passen en bouwdelen of donorconstructies opnieuw te gebruiken. Voor de andere onderdelen ligt de emissie lager, maar ook hier is zeker winst te behalen.

PV-panelen

Om volledig energieneutrale gebouwen te realiseren wordt vaak gebruikgemaakt van energieopwekking met PV-panelen. De impact van de productie van deze panelen is groot. En dus rijst de vraag: hoe zorgen we voor energiezuinige gebouwen zonder een overvloed aan PV-panelen te installeren? Het beperken van de energievraag door andere slimme maatregelen lijkt de sleutel tot de oplossing.

Te realiseren verlaging

Kijkend naar best practices lijkt het haalbaar om de gemiddelde uitstoot met ongeveer 500 kg COâ‚‚ per m² te verlagen. Dit resulteert in een verlaging van 1,4 miljoen kg COâ‚‚ voor een gemiddeld IKC en zo’n 4,6 miljoen kg COâ‚‚ voor een gebouw voor voortgezet onderwijs.

Gebruikte rekenmethodes

Er zijn verschillende methodes om emissies te berekenen en evenveel indicatoren om de uitstoot te kwantificeren. Voor de materiaal¬gebonden emissies gebruikten we het rekenprotocol Paris Proof (PPI of PPm). Voor het energieverbruik van de gebouwen gedurende hun levensduur berekenden we de uitstoot over een gebruiksperiode van 50 jaar, volgens de richtlijnen van NTA 8800. Dit levert ook inzicht in de mate waarin het gebouw BENG of ENG is: (bijna) energieneutraal gebouw.

95% elektrisch rijden

Uiteraard streeft HEVO er ook naar om de eigen COâ‚‚-uitstoot te verminderen. “Dit doen we bijvoorbeeld door met het openbaar vervoer te reizen en elektrisch te rijden. Inmiddels is bijna 95% van de leaseauto’s die wij gebruiken geëlektrificeerd. Als je dat afzet tegen het Nederlandse gemiddelde van 5,7% lopen we daarin voorop.”, laat HEVO weten.