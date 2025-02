Klimaatlabel noodzakelijk voor toekomstbestendig bouwen

Hittestress en het beperken van wateroverlast staan hoog op de agenda van gemeenten, door de groeiende invloed van klimaatverandering. Om goed om te kunnen gaan met droogte en pieken is een klimaatlabel noodzakelijk.

Dat is althans de overtuiging van Ballast Nedam, dat in een artikel van NOS.nl aangeeft dat er op dit moment geen normen zijn voor klimaatbestendige projecten. Dat moet anders, volgens Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development. Hij vindt dat er zonder zo’n label uiteindelijk op hogere kosten wordt gekoerst. Met als gevolg dat banken en financiers zich niet willen binden aan een project.

Echte toekomstbestendigheid

Onno lijkt niet de enige te zijn die positief reageert op een klimaatlabel: verzekeraars zijn ook positief. Dankzij een klimaatlabel wordt duidelijk of een bouwer of ontwikkelaar rekening heeft gehouden met klimaatbestendigheid. Het is dan ook de hoop dat door een label ieder project dat straks wordt opgeleverd, niet alleen duurzaam is in energie en materialen, maar ook op het gebied van klimaatimpact.