Betere score houtbouw in NMD

De milieuscore van houten bouwmaterialen valt beter uit, bijvoorbeeld voor berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Tot voor kort waren houten bouwmaterialen ondervertegenwoordigd in de Nationale Milieudatabase (NMD). De actualisering van productkaarten is onderdeel van het HOME for the future-project.

Dit project is geïnitieerd door FSC Nederland, waarin Centrum Hout, FSC Denemarken, Lister Buildings, TBI Woonlab, TU Delft en VIA University College. “Beschikbaarheid van de juiste productkaarten voor hout in de NMD heeft procentueel een enorme positieve impact op de uitkomsten van een MPG-berekening voor nieuwbouw. Dat kan het verschil maken tussen wel en niet bouwen met hout”, stelt Dick van Ginkel, technisch innovatie manager bij TBI Woonlab.

Productkaarten

Het gaat om vele tientallen nieuwe productkaarten, zoals negen productkaarten voor Europees naaldhout en Glulam, LVL en CLT (zeer binnenkort) en zeven proceskaarten waaronder die van Afrikaans, Zuid-Amerikaans en Aziatisch tropisch hout. Op basis hiervan zijn in samenwerking met de brancheverenigingen NBvT en VVNH nog eens 16 productkaarten gemaakt van onder andere houten kozijnen en HSB-elementen.

Ook zijn nu 12 productkaarten voor hardhouten damwanden, dekdelen/vlonderplanken en opgeklampte schotten opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Dit jaar wordt nog een groot aantal productkaarten uitgewerkt, o.a. voor diverse houtachtige plaatmaterialen, gevelbekledingen, timmerhout en remmingwerk. Zie ook deze website. De LCA’s zijn ontwikkeld door Centrum Hout in het kader van het HOME for the future project.

HOME for the future

Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC® Nederland, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het hoger onderwijs. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.