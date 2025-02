Kracht van biobased bouwen in de schijnwerpers

Na een eerste succesvolle editie in 2024, is het tijd om op 2 april opnieuw de kracht van biobased bouwen naar voren te brengen, tijdens De Nacht van Biobased Bouwen. In de schijnwerpers staan koplopers die successen boekten met biobased ontwerpen en bouwprojecten, maar er wordt ook verder gekeken. Diverse sprekers nemen je mee in hun dromen en ambities, kunstenaars laten je proeven aan nieuw verlangen, en is er genoeg ruimte voor interactie met het publiek en verbinding.

Diverse sprekers zoals Wout Kruijer (Studio Marco Vermeulen), Claudy Jongstra (Studio Claudy Jongstra), Daan Bruggink (ORGA architect), Carolien Ligtenberg (Bureau ZWIRT & SHE IS COOOL) en Boudewijn Morrien (YOMAbouw), wisselen elkaar af met prachtige projecten, inspirerende verhalen en hun toekomstvisies. Daarnaast staan diverse talenten op de zeepkist met hun vraag, droom of statement voor een toekomstbestendige wereld. Geen alledaags gebeuren, laat je verwonderen!

Paul Kooy is acteur en speelde in veel producties. Als dagvoorzitter leidt hij de zaal op zijn ‘eigen’-wijze manier door het bijzondere programma en wordt verrast met live-muziek van violist en klimaatcomponist Tim Kliphuis. Hij interviewde voor zijn nieuwe stuk “Kosmos” vijf Nederlandse topwetenschappers en componeerde muziek geïnspireerd op hun verhalen. Tijdens Dé Nacht van Biobased Bouwen klinkt Kosmos live op het podium door Job Huiskamp (cello), Marc van Roon (piano) en Tim zelf, mét verhalen van evolutiebioloog Lisette Mekkes, PhD bij Naturalis. Zij vertelt de zaal over haar liefde voor plankton en de oceanen!

Kijk op deze pagina voor meer informatie.