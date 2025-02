Internationale standaard voor toekomstbestendige leefomgevingen

De stichting The Greenlabel Institute zet zich in voor toekomstbestendige leefomgevingen wereldwijd. Duurzaamheid wordt inzichtelijk en haalbaar door klimaatlabels te verstrekken, gevalideerd door een wetenschappelijke Raad van Advies. Met de labels krijgen bedrijven, overheden en organisaties handelingsperspectief om duurzame keuzes te maken.

Oprichters Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel lanceren de onafhankelijke maatschappelijke organisatie vandaag. Beiden geloven in de noodzaak om duurzame en toekomstbestendige leefomgeving te creëren, waarin mens en natuur in harmonie samenleven. Ondergebracht in The Greenlabel Institute hebben zij methodiek onafhankelijk geborgd, waarmee kennis ontsloten wordt voor ingenieursbureaus en ontwikkelaars. Gemeenten en provincies, financiële instellingen en bouwbedrijven kunnen met een organisatie naar keuze samenwerken.

Lodewijk: “Wij willen onze expertise en methodiek toegankelijk maken voor iedereen die zich inzet voor een betere leefomgeving. We hebben geen planeet B, dus we moeten samenwerken aan klimaat- en toekomstbestendige steden en dorpen.” En Nico vult aan: “Door onze missie voort te zetten binnen een stichting, kunnen we ons volledig focussen op het stimuleren van toekomstbestendige leefomgevingen. The Greenlabel Institute speelt een cruciale rol als verbinder tussen wetenschap, beleid en praktijk.”

Pijlers

In The Greenlabel Institute worden de certificering van de klimaatlabels, de accreditatie van derde partijen die labels mogen adviseren én het Nationaal Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving (NDTL) ondergebracht. Daarmee wordt het instituut de onafhankelijke standaard voor klimaatlabels die transparantie en samenwerking stimuleert. Wissing en Hoekstra treden toe tot het bestuur van The Greenlabel Institute en bestendigen hun gedachtegoed in de stichting. Het bestuur gaat bestaan uit minimaal vijf bestuursleden, waaronder een wetenschapper. Ook zet de stichting in op een ANBI status, waardoor de inzet voor het algemeen belang wordt geborgd.

Foto: Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing