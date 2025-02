Voldoen aan strenge veiligheid- en milieunormen

Een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs en RPS Analyse laat zien dat PU-schuim Icynene H2foamLite voldoet aan de strengste veiligheids- en milieunormen.

Daarnaast laten de praktijkmetingen zien dat er geen schadelijke emissies vrijkomen bij dak- en vloerisolatie, waarmee het materiaal veilig is voor bewoners en medewerkers. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Profijt Isolatie, die laat weten “dat het PU-schuim materiaal uitstekend presteert op het gebied van thermische isolatie en veiligheid.”

Naast de thermische prestaties geeft Profijt Isolatie aan dat de dampvoorlatendheid voor een gezond binnenklimaat zorgt. “Het product combineert de open-celstructuur met een warmtegeleidingscoëfficiënt van slechts 0,038 W/mK, vergelijkbaar met bijvoorbeeld minerale wol. Het product is volledig watergeblazen, zonder gebruik van synthetische blaasmiddelen zoals HFK’s of HFO’s, die bekendstaan om hun hogere milieubelasting.” En over de circulariteitseigenschappen zegt Profijt Isolatie: “Het isolatieschuim is ook losmaakbaar en geschikt voor recycling tot nieuwe grondstoffen.”

Emissiestandaarden

De metingen door RPS zijn uitgevoerd onder realistische praktijkomstandigheden in woningen. Tijdens de werkzaamheden zijn de bewoners nooit thuis. Dertig minuten na het aanbrengen van de isolatie in de kruipruimte bleken geen concentraties meer meetbaar te zijn. Voor de dakisolatie is dit na twee uur het geval.

Over de emissiestandaarden van vluchtige en semivluchtige stoffen zegt Profijt Isolatie: “Deze bleven tijdens en na de toepassing ruim binnen de strengste Europese normen, waaronder de Indoor Air Comfort Gold-standaard. Hiermee wordt voldaan aan de hoogste emissiestandaarden en de Europese richtlijnen voor duurzame gebouwen.”

Gecertificeerde processen

Profijt Isolatie laat verder weten uitsluitend met gecertificeerde vakmensen en machines te werken, die voldoen aan de KOMO-uitvoeringsrichtlijn URL 27-101 en BRL 1332. “De toepassing wordt nauwkeurig gecontroleerd met meerdere kwaliteitsmomenten om zowel de veiligheid van bewoners als die van medewerkers te garanderen.”

“Door haar werkwijze en het gebruik van Icynene H2foamLite in combinatie met de door ons uitgevoerde metingen, is Profijt Isolatie een unieke speler op de Nederlandse markt voor het aanbrengen van PU-schuim, aldus Martin Harbers, adviseur en projectmanager conceptontwikkeling Nieman. Hier lees je meer informatie.