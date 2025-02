Groen licht voor innovatieprogramma Circulaire Installaties

Het innovatieprogramma Circulaire Installaties kan aan de slag, dankzij een subsidie uit de MOOI-2024 regeling Gebouwde Omgeving.

In het programma gaat een consortium samenwerken aan de ontwikkeling van circulaire klimaatinstallaties, met als doel de milieu-impact van deze installaties flink te verminderen. Dat de impact hiervan niet te onderschatten is, bewees hoofdredacteur Marvin van Kempen met de blog ‘80’. Het programma gaat per direct van start en loopt tot juni 2027.

Het consortium

Het programma wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit:

Bonarius Techniek B.V., Building Changes, Hoppenbrouwers, Inside Out, Itho Daalderop, LBP|SIGHT, REWIND fans & electronics, Schneider Electric, SPIE Nederland, Squarewise, DGBC (Dutch Green Building Council), Hogeschool Utrecht, MRPI, TU Delft, TNO, TVVL, Wasco B.V. en Stichting W/E adviseurs.

Daarnaast ondersteunen Woningcorporatie Bo-Ex, de Alliantie, Circonnect - powered by circular design en Zehnder Group Nederland B.V. het programma als steunverklaarders. Zij stellen enkele locaties of delen daarvan beschikbaar voor tests in living labs.

Klankbordgroep met vertegenwoordigers

Partners worden bijgestaan door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van: Achmea Real Estate, BNA, INBO, Luka - Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten, TBI, Techniek Nederland, Technische Unie, TKI Bouw en Techniek, TKI Urban Energy en Van Dillen Bouwgroep B.V.

