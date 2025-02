Inzet voor kennisontwikkeling en duurzaamheid

Kennisdeling en innovatie binnen de bouw- en vastgoedsector zijn van vitaal belang, om tot een gezondere en duurzamere gebouwde omgeving te komen. Met een verlenging van drie jaar voor een TVVL Kennispartnerovereenkomst bevestigt Alklima haar inzet voor kennisontwikkeling, technologische innovatie en duurzaamheid.

Sleutel tot innovatie

Het delen van kennis en het agenderen van belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen in de sector vormen de kern van het TVVL Kennispartnerschap. “Door als kennispartners samen te werken, kunnen we innovatie in de sector stimuleren en professionals ondersteunen bij het ontwikkelen van toekomstgerichte oplossingen,” aldus John Lens, algemeen directeur van TVVL. “Het is geweldig om te zien dat Alklima opnieuw haar commitment toont aan deze gedeelde missie.”

Duurzame klimaattechnologie als speerpunt

Sinds de oprichting in 1994 heeft Alklima zich ontwikkeld tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt. Het bedrijf levert niet alleen hoogwaardige klimaatsystemen, maar biedt ook advies en begeleiding aan diverse partijen in de bouw- en installatiesector, met een focus op duurzame en efficiënte oplossingen.

Martijn van Leerdam en Erwin Tuijtel, onderstrepen namens Alklima het belang van de verlenging: "Samenwerking met meerwaarde, innovatie en duurzaamheid vormen de kern van onze bedrijfsstrategie. Door ons kennispartnerschap met TVVL voort te zetten, blijven we bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere toekomst voor de installatiesector."

Van links naar rechts: Erwin Tuijtel, John Lens, Martijn van Leerdam