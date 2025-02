Pioniers pitches innovaties tijdens Innovatiedag

De eerste pitchers van groene technologieën en innovatieve ideeën zijn bekend, voor de CFP Innovatiedag op 13 maart 2025. Dit keer staat er een unieke editie op de rol, bij Proeflokaal Flevoland. In dit artikel lees je meer over de pitchers, over de locatie en ontdek je de mogelijkheid om je in te schrijven.

Het Proeflokaal Flevoland is dit keer de locatie voor de CPF Innovatiedag. Het iconische gebouw aan het water in Almere biedt een inspirerende setting voor kennisdelen en netwerken. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de Floriade en is volledig volledig gasloos, gebouwd met duurzame materialen en beschikt over geavanceerde energiezuinige technologieën. Daarnaast sluit de locatie perfect aan bij de thema’s biodiversiteit en innovatie, die centraal stonden tijdens de Floriade.

Partnerschap voor de toekomst

De samenwerking tussen de Provincie Flevoland en CFP Green Buildings staat al twee jaar in het teken van verduurzaming. Projecten op het gebied van energiebesparing, energielabels, audits en innovatieve projecten zoals zonnecarports tonen de kracht van deze samenwerking. Met deze Innovatiedag wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan dit succesvolle partnerschap.

De pitchers

De locatie biedt volle ruimte voor de pitchers om hun impact te laten zien. Een greep uit de pitchers:

Comforest, transformeert kantoorpand naar een groen en toekomstbestendig gebouw

FairClimateFund, financieren CO 2 -reductieprojecten en verkopen CO 2 -credits aan bedrijven en individuen

-reductieprojecten en verkopen CO -credits aan bedrijven en individuen Provincie Flevoland, zet zich in voor duurzame gebiedsontwikkeling en innovatieve groene steden

Priva, maakt gebouwen slimmer en duurzamer met geavanceerde technologie voor automatisering en energiebeheer

Virtual Monkey, gebruikt AR, VR, MR en 17K 3D-beelden om bouw- en vastgoedprojecten te visualiseren

Bekijk hier de volledige lijst met pitchers. En schrijf je direct in voor de CFP Innovatiedag.