Bedrijventerreinen naar 2030: de vijf inzichten in netcongestie

Door de groeiende vraag naar elektriciteit en beperkte netcapaciteit staan steeds meer bedrijven stil. Netcongestie belemmert nieuwbouw, vertraagt uitbreidingen en maakt duurzame investeringen minder rendabel. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe stroomaansluiting krijgen of moeten wachten op uitbreiding. Dit leidt tot financiële risico’s. In deze whitepaper vind je praktische inzichten om deze uitdaging aan te pakken en verduurzaming te versnellen.

“De helft van alle bedrijventerreinen in Nederland heeft geen capaciteit beschikbaar voor extra afname van elektriciteit.”

In dit artikel geven we je een sneak preview van de inzichten die je in de whitepaper terugvindt. Maar eerst richten we ons op de uitleg over wat netcongestie voor ondernemers betekent. In de whitepaper lezen we dat dit draait om twee belangrijke punten: opwek- of invoedingscongestie en afnamecongestie. Bij eerstgenoemde moeten zonne-energie installaties of windmolens langer wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet. En bij afnamecongestie draait het om nieuwe of bestaande gebruikers die op een wachtlijst staan om elektriciteit af te nemen.

Stappen zetten

Gelukkig zijn er mogelijkheden om binnen netcongestie stappen te zetten in de energietransitie. Daarvoor belicht Heembouw vijf essentiële inzichten die kunnen helpen. In dit artikel belichten we er drie en in de volledige whitepaper vind je de complete weergave. Een eerste kans is om te besparen en slim in te zetten op oplossingen. Van andere verlichting tot slimme oplossingen in sensoren, maar ook in gedrag.

Kracht van combinatie

Een tweede inzicht is om bedrijfsprocessen in kaart te brengen: wanneer heb je écht stroom nodig en welke onderdelen van je bedrijfsproces hebben voortdurend stroom nodig? Maar ook: wat kan wachten? Het laatste inzicht dat we in dit artikel naar voren brengen is het inzetten op de kracht van combinatie. Een mix van oplossingen: tijdelijk, definitief, hybride en vast. “Koppel deze technische oplossing aan kosten, maar zeker ook de waarde ervan.”

