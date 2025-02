Circulaire hotspot op Schiphol Trade Park

Op deze locatie wordt gewerkt aan innovatie, duurzaamheid en samenwerking, om de toekomst vorm te geven. Dit is New Terra, gevestigd in het hart van Schiphol Trade Park, het meest duurzame logistieke bedrijventerrein van Europa.

New Terra is de circulaire hotspot tussen de Dreamstreet en de Rijnlanderweg en werd onder de naam C-Bèta in mei 2018 geopend. De circulaire werk-, expositie- en evenementenlocatie op Schiphol Trade Park was gevestigd in de gerenoveerde Hoeve de Vogel (de Hoeve) uit 1855 en de circulair gerenoveerde loods (de Loods) uit 1973. Na de sluiting van de evenementenlocatie in de Hoeve in oktober 2023 vanwege veiligheidsrisico's, is de Loods blijven functioneren als werkruimte voor circulaire ondernemers.

De locatie gaat vanaf nu verder als New Terra. In het werklandschap biedt New Terra een omgeving waar innovatie, duurzaamheid en samenwerking centraal staan. Huurders krijgen hier een fysieke ruimte, waar ondernemers en organisaties onderdeel worden van een community die creativiteit en samenwerking bevordert om samen te werken aan innovatieve oplossingen voor een duurzamere toekomst.

Wouter Witkamp, projectmanager SADC: “Te midden van een werklandschap van de toekomst geloven we in het samen doen. Dit betekent samen met de natuur, waar leefbaarheid en gezondheid van mens en dier centraal staan. Het samen anders proberen te doen en omdenken zit in het DNA van deze plek, waar we hedendaagse pioniers faciliteren.”

Een plek voor werk, ontspanning en natuur

Naast een innovatieve werkomgeving biedt New Terra ruimte voor natuurontwikkeling en ontspanning. Op het terrein vinden bezoekers onder andere een bloemenweide met mini-klimaatbos, een pluktuin en sportfaciliteiten zoals een padelbaan, een jeu-de-boulesbaan en een outdoor fitnesspark. Dit maakt New Terra tot een inspirerende omgeving waar werk en welzijn hand in hand gaan. Huurder Karen Meinhardt, Directeur NMCX, over hun keuze voor New Terra: “Wij hebben voor New Terra gekozen omdat de locatie aansluit bij ons duurzame dna. En omdat de mogelijkheid wordt geboden om samen te werken met bedrijven die in hetzelfde veld werkzaam zijn.”