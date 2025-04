De slimste aanpak voor vastgoedverduurzaming

Wet- en regelgeving wordt strenger en banken stellen steeds hogere duurzaamheidseisen bij de herfinanciering van vastgoed. Gebouwen toekomstbestendig maken is enerzijds een ‘moetje’, maar kan anderzijds een hele interessante businesscase opleveren. Zo kan het bijdragen aan het comfort en de gezondheid van gebruikers, verlaagt het CO 2 -uitstoot en het energieverbruik. Maar hoe pak je verduurzaming van je vastgoed aan met optimaal resultaat?

De voordelen van verduurzaming van vastgoed zijn legio: het leidt tot een lager en stabieler energieverbruik en daarmee tot besparingen, minder CO 2 -uitstoot en meer grip op de energiekosten. Het voorkomt het risico op boetes wanneer een pand niet het vereiste energielabel heeft. Voor gebruikers van het pand stijgt het comfort; zo maakt goede isolatie een eind aan tocht en optrekkend vocht.

Drempel?

De vastgoedwaarde neemt toe en het wordt makkelijker om huurders – die duurzaamheid steeds meer meewegen in hun keuze - te vinden en te houden of om een pand te herfinancieren. Desondanks voelen veel vastgoedeigenaren een drempel om in beweging te komen. Want verduurzamen mag dan veel voordeel opleveren, het beeld is ook dat het tijdrovend en complex is.

Waar te beginnen? En hoe financier je de initiële investering? Wat leveren de maatregelen eigenlijk op en hoe ga je om met de verdeling van kosten en baten als je een pand verhuurt? De vuistregel voor verduurzaming van vastgoed is nog altijd: eerst het energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld met isolatie van gevels, dak en vloeren of ledverlichting.

Integraal energieplan

Vervolgens zoveel mogelijk duurzame energiebronnen inzetten voor de energie die dan nog nodig is, zoals zonne- en windenergie. En ten slotte zo efficiënt mogelijk omgaan met wat er eventueel nog aan energieverbruik overblijft. De kunst is om die stappen goed op elkaar af te stemmen. Dat vraagt om een integraal energieplan, waarin de verduurzamingsmaatregelen in onderlinge samenhang zijn doorgerekend, als één systeem.

Dit gaat verder dan de capaciteit van het – elektrische – verwarmingssysteem bepalen op basis van het energieverbruik ná isolatie. Een integraal energieplan neemt ook de wisselwerking mee tussen eigen energie-opwek en bijvoorbeeld een warmtepomp en laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. En houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen in kosten, opbrengsten, subsidiemogelijkheden, energietarieven én technologie.

De juiste keuzes maken

In de huidige energiemarkt is dat een flinke puzzel. Waar het voorheen bijvoorbeeld logisch was om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen, is dat niet meer automatisch het geval. De terugleververgoeding voor grote zonne-installaties is gedaald en op zonnige, windstille zomerdagen kan terugleveren zelfs geld kosten.

Voor bedrijven met een kleinzakelijke aansluiting speelt dat de salderingsregeling per 2027 verdwijnt; dan wordt teruggeleverde energie niet meer een-op-een verrekend met het energieverbruik. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op het verwachte rendement. En als er nieuwe subsidies komen, of batterijen de komende jaren efficiënter en betaalbaarder worden, ziet de financiële afweging er mogelijk weer heel anders uit. Met al die variabelen is het ingewikkeld om nú de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld over met hoeveel zonnepanelen je het beste af bent, en of en wanneer het tijd is voor een warmtepomp. Over bestaande subsidies: de ISDE biedt een directe vergoeding voor de aanschaf van duurzame installaties, zoals zonneboilers, warmtepompen en isolatiemaatregelen. Wat deze subsidie interessant maakt, is dat hij toepasbaar is op verschillende soorten panden of projecten, van kantoren tot industriële locaties. De ISDE helpt ondernemers bij de overstap naar energiezuinige technologieën, wat resulteert in lagere energiekosten en een verbeterd duurzaamheidsprofiel.

Praktijkvoorbeeld

Door de langetermijnaanpak begin je met een integraal energieplan, waarin verschillende scenario's worden doorgerekend. Zoals een scenario dat optimaal jaarlijks rendement oplevert (8-10 procent) en een scenario dat leidt tot maximale verduurzaming. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van AI-modellen die onder andere rekening houden met data van energiemarkten, weer en klimaat en de Nederlandse gebouwenmarkt.

