Dit bedrijf verbeterde hun MKI-score

Mede dankzij ECOSE Technology heeft Knauf Insulation haar MKI-scores (Milieu Kosten Indicator) ten opzichte van 2018 flink kunnen verlagen.

Het bedrijf heeft jarenlang geïnvesteerd in verschillende duurzaamheidsinitiatieven, die ervoor zorgden dat de MKI-score van Knauf kon worden verbeterd. Mede dankzij de toepassing van ECOSE Technology kon de score op 22 procent komen.

ECOSE Technology is een biobased bindmiddel dat isolatiemateriaal niet alleen prettiger verwerkt, zo is er geen last van jeuk, geur of stof, maar ook duurzamer is. Het bindmiddel is volgens de website koolstofarm en VOS-arm, waardoor het veiliger is voor installateurs en gebruikers van gebouwen.

Totaalplaatje van milieu-impact

De Nationale Milieudatabase (NMD) maakt het eenvoudig om de totale milieueffecten van bouwproducten in kaart te brengen, door middel van de MKI. Dit zorgt voor een totaalplaatje van de milieu-impact van productie tot sloop, waardoor er handelingsperspectief ontstaat voor het halen van circulaire en klimaatdoelstellingen. Hoe lager de MKI-score, hoe lager de milieu-impact.

Tekst: Michiel Alberts