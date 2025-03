De toekomst van energielabels en verduurzaming

De impact van de EPBD IV, subsidies op verduurzamingsmaatregelen en toekomstige verplichtingen kwamen voorbij tijdens het event ‘Het Energielabel van de Toekomst’. Kader organiseerde de bijeenkomst op 30 januari 2025. In dit artikel delen we een samenvatting over het event.

Een eerste actualiteit betrof de impact van EPBD IV: De Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD IV) heeft gevolgen voor energieprestatieadviseurs en nationale beleidsvorming. Anette Persson - Policy officer Energy efficiency Buildings and Products van de European Commission DG Energy, deelde inzichten over de nieuwste ontwikkelingen en hoe professionals hierop kunnen inspelen.

Comfort en gezondheid

Docent Erik Pennings liet zien hoe je het maatwerkadvies inzet voor de verduurzaming van gebouwen in Nederland. Isoleren speelt daarin een hoofdrol. Maar is daarbij de terugverdientijd wel het belangrijkste? Hoe zit het met comfort, gezondheid? En: isoleren is risicovol! Wat kan er allemaal fout gaan en waar moet je dus op letten? Het was vervolgens aan Constan Custers, adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om kennis te delen over subsidies op verduurzamingsmaatregelen. Wat is er mogelijk en maken we daar wel goed gebruik van?

Toekomstige verplichtingen

Ook werden toekomstige verplichtingen benadrukt: vanaf 2027 wordt de materiaalgebonden milieuprestatie een verplicht onderdeel van het energieprestatiecertificaat. Hella Maessen - voorzitter FedEC, voorzitter KEGO en directeur Atriensis en Pieter Nuiten - Adviseur W/E adviseurs gaven inzicht in hoe de sector zich hierop kan voorbereiden.

De hoofdsponsor was VINK Certificering. Kader besluit met: "Wij kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan een duurzame toekomst. De volgende editie vindt plaats op 29 januari 2026 en hopen jullie dan weer te verwelkomen."