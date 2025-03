“Deze aanscherping brengt ons dichterbij installateursbehoeften”

“Elk project een koud kunstje”. Dat is de pay-off van de opgefriste merkidentiteit van een groothandel op het gebied van koude- en klimaattechniek en warmtepompen.

“Deze vernieuwing onderstreept onze belofte aan klanten”, zegt Coolmark over de vernieuwing van de merkidentiteit. “Volledige ondersteuning en deskundig advies van begin tot eind, met als doel om ieder project moeiteloos te laten verlopen. Met deze aanscherping bewegen we nog dichter naar de behoeften van installateurs en monteurs.”

Dat wordt gedaan vanuit de volledige breedte van de dienstverlening. Naast een breed, kwalitatief assortiment en excellente service komt hiermee meer nadruk te liggen op aspecten als innovatie, duurzaamheid en het opleiden van gekwalificeerd technisch personeel door middel van trainingen.

Kansen signaleren

“Bij Coolmark stopt betrokkenheid niet bij het geven van advies”, laat Coolmark verder weten. “We signaleren kansen voor verbetering en delen eerlijke inzichten die klanten daadwerkelijk verder helpen. Maar daar blijft het niet bij: ook in de installatie- en uitvoeringsfase staan we klaar voor monteurs en installateurs. Door systematisch te werken en vooruit te denken, zorgen we voor een gestroomlijnd proces en een optimaal resultaat.”

Toewijding

Het vernieuwde logo en de moderne huisstijl symboliseren onze toekomstgerichte aanpak en onze voortdurende drive om te innoveren. De pay-off "Elk project een koud kunstje" weerspiegelt niet alleen onze expertise, maar ook onze mentaliteit: wij nemen zorgen uit handen en zorgen ervoor dat projecten soepel en succesvol worden afgerond.

Succesvolle projecten

“Benieuwd naar onze vernieuwde identiteit en alles wat we te bieden hebben? Neem een kijkje op onze website en ontdek hoe wij uw volgende project tot een succes maken”, besluit Coolmark. Meer informatie vind je op deze pagina.