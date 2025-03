Ambitie omzetten in actie

Als je duurzaamheidsprestaties overtreft, dan ben je daar trots op. Schneider Electric meldt dat de Sustainability Impact-score (SSI) van het bedrijf 7,55 op 10 was. Hiermee werd de beoogde 7,40 voor het einde van 2024 overtroffen. De SSI monitort elf wereldwijde verplichtingen.

"In 2024 werd Schneider Electric door TIME en Statista erkend als 's werelds meest duurzame bedrijf”, brandt Chris Leong, Chief Sustainability Officer bij Schneider Electric los. “Eerder dit jaar werden we door Corporate Knights eveneens erkend als koploper in hun Global 100-ranglijst. Dit is de tweede keer dat we deze lijst aanvoeren en de eerste keer voor een bedrijf. Dit motiveert ons om in 2025 nog grotere hoogten te bereiken. Nu we het laatste jaar van ons Sustainability Impact-programma ingaan, blijven we vastberaden om ambitie om te zetten in actie. Hoewel er nog veel werk te verrichten is, zijn we ervan overtuigd dat we onze doelen realiseren, met de steun van ons uitgebreide ecosysteem, onze medewerkers en Impact Makers.”

CSRD en scope 3

Sinds 2018 hebben energiebesparende producten, software en diensten van Schneider Electric wereldwijd 679 miljoen ton CO 2 helpen besparen en voorkomen. De 1.000 belangrijkste leveranciers van Schneider Electric die deelnemen aan het Zero Carbon Project, boekten eveneens vooruitgang door energie-efficiënte maatregelen te implementeren en over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is de totale uitstoot van leveranciers tegen eind 2024 met 40 procent verminderd. Met het oog op de CSRD (scope 3) is dit een belangrijke bevinding.

Ethische arbeidspraktijken

Schneider Electric streeft niet alleen naar ecologische duurzaamheid, maar ook naar eerlijke en ethische arbeidspraktijken. Leveranciers zijn verplicht zich te houden aan normen voor fatsoenlijk werk, eerlijke lonen en een veilige werkomgeving. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in naleving van deze normen: van 21 procent eind 2023 naar 63 procent eind 2024.

Schone en betrouwbare elektriciteit

Schneider Electric's inzet voor ethische praktijken sluit naadloos aan bij zijn bredere missie om wereldwijd een positieve impact te maken. Ruim een jaar eerder dan gepland heeft het bedrijf al meer dan 53,4 miljoen mensen toegang gegeven tot schone en betrouwbare elektriciteit, waarmee het de SSI-doelstelling van 50 miljoen overtreft. Dankzij initiatieven zoals zonne-energie microgrids in Afrika draagt Schneider actief bij aan rurale elektrificatie. Dit verbetert niet alleen de levenskwaliteit van lokale gemeenschappen, maar versterkt ook hun economieën.

Daarnaast heeft Schneider tegen eind 2024 meer dan 824.000 mensen opgeleid in energiebeheer, waarmee het gestaag richting zijn doel van één miljoen tegen eind 2025 beweegt. Via het Youth Education & Entrepreneurship-programma voorziet het bedrijf jongeren van cruciale vaardigheden in energie-efficiëntie en bereidt hen voor op een carrière in duurzame sectoren.

Meer inzicht in het Sustainability Impact-programma van Schneider krijg je dankzij het jaarrapport, met een gedetailleerd voortgangsdashboard.

