Zo versnellen installatiebedrijven in de energietransitie

“De energietransitie is niet te stoppen, zelfs al zijn de omstandigheden uitdagend”, laat Martha van den Hengel, Mensen Maken de Transitie, weten. “Ondanks tekorten op de arbeidsmarkt lukt het installatiebedrijven om hun omzet te vergroten.”

Martha geeft aan dat consumenten en bedrijven begrijpen dat investeren in duurzame installaties nodig is, ook al is er vanuit de overheid veel onzekerheid over subsidies en regelgeving. “Hoge gasprijzen, geopolitieke ontwikkelingen en het verslechterende klimaat maken de urgentie tastbaar. Wat installatiebedrijven slim doen, is hun werkwijzen efficiënter maken. Zo kunnen ze ook met tekort aan goede arbeidskrachten tóch in omzet groeien.”

Processen verbeteren

Een goed voorbeeld is volgens Martha de samenwerking van tien grote grote installatiebedrijven binnen Team Duurzaam Installeren. “Samen zijn zij bezig om processen te verbeteren: ze splitsen taken op (job carving), analyseren met monteurs waar tijd verloren gaat en betrekken leveranciers om de keten beter te organiseren. Dit levert enorme tijdwinst op: het installeren van een hybride warmtepomp kostte een paar jaar geleden nog 32 uur, nu is dat gemiddeld 15 uur. Dat is samen slim aanpakken.”

Slimme oplossingen breed inzetten

Bovendien biedt de sector volop carrièremogelijkheden, geeft Martha aan: “Met veel werk, goede salarissen en een direct zichtbare bijdrage aan de verduurzaming is dit hét moment om in de techniek aan de slag te gaan. Als de sector deze slimme oplossingen breed inzet, versnellen we de energietransitie en maken we het werk voor iedereen haalbaar en aantrekkelijk.”