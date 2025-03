Actie voor toekomstbestendige zorgsector

De zorgsector speelt een cruciale rol in het verbeteren van de gezondheid, maar draagt tegelijkertijd aanzienlijk bij aan CO2‚-uitstoot, afvalproductie en grondstoffengebruik in Nederland. Dit vraag om actie en daarom nodigen we je uit voor het Congres 'Samen voor een toekomstbestendige zorgsector' op woensdag 16 april 2025 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

Tijdens deze middag krijg je de gelegenheid om de Green Deal Duurzame Zorg te ondertekenen en zo bij te dragen aan concrete ambities op het gebied van:

Duurzaam bouwen en beheren: Gezonde en energiezuinige gebouwen voor zorgmedewerkers en patiënten

Slim en circulair gebruik van grondstoffen: Minder verspilling, meer hergebruik

Klimaatvriendelijke zorgprocessen: Van duurzame inkoop tot efficiënter medicijngebruik

Bewustwording en kennisdeling: Samen leren en verbeteren binnen de sector.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt tijdens dit event over de impact van de Green Deal Duurzame Zorg. Hierna presenteren Provincie Overijssel, Stichting Lucrum en Stichting C23 een programma waarbij 10 zorginstellingen in Overijssel de afgelopen jaren succesvol aan de slag zijn gegaan met verduurzaming.

Kortom: een middag vol inspirerende praktijkvoorbeelden waar jij niet mag ontbreken! Schrijf je daarom snel in en geef aan of je ook de Green Deal Duurzame zorg wilt ondertekenen.