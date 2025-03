Whitepaper: de kracht van een WKO-installatie

Een Warmte Koude Opslag-installatie (WKO) maakt slim gebruik van warmte en koude in de bodem, om gebouwen op een milieuvriendelijke manier te verwarmen én te koelen. In een gratis whitepaper ontdek je de kracht en de kansen voor verduurzaming, dankzij deze duurzame energieoplossing.

De whitepaper laat je kennismaken met “een van de meest efficiënte oplossingen”: de WKO-installatie. Je ontdekt alle ins en outs over hoe je een duurzame energiecentrale opzet, hoe je gebruikmaakt van duurzame energiebronnen, flexibel inspeelt op de wisselende energiebehoefte van gebouwgebruikers en het energieverbruik zo laag mogelijk houdt.

Inspelen op netcongestie

Daarmee speelt deze whitepaper onder andere in op de actualiteit rondom netcongestie, het verduurzamen binnen de contouren van een vol elektriciteitsnet. De whitepaper laat ook zien hoe je deze oplossing realiseert door middel van gebruik te maken van subsidies zoals de DUMAVA-regeling, waarmee je dus inzet op een oplossing die niet alleen goed is voor het verlagen van de CO 2 -uitstoot, maar ook voor een lagere energierekening. Ook ontdek je praktijkvoorbeelden, van organisaties die een WKO toepasten en de voordelen die ze eruit haalden.

