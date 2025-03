Certificering voor productie brandwerende kozijnen en deuren

“Een mijlpaal die een nieuwe standaard zet op het gebied van brandveiligheid in de bouwsector. Het biedt aannemers, ontwikkelaars en architecten de mogelijkheid om volledige projecten duurzaam en brandwerend te ontwikkelen.” Dat meldt Smits Kozijnen, die in samenwerking met Kömmerling Nederland CE-gecertificeerde brandwerende kunststof kozijnen en deuren ontwikkelde.

De CE-certificering is gebaseerd op de Europese NEN-EN 16034-norm, waarmee wordt gegarandeerd dat de brandwerende kunststof kozijnen en deuren van Smits Kozijnen voldoen aan de hoogste brandveiligheidseisen. De brandwerende kunststof kozijnen en deuren zijn getest onder toezicht van gerenommeerde laboratoria waaronder Peutz en Efectis in Nederland. Tijdens deze test is aangetoond dat de kozijnen en deuren minimaal 30 minuten brandwerend (EW30 en EI30) zijn.

“De CE-certificering is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven om koploper te zijn en te blijven in de markt van brandwerende kunststof kozijnen en deuren” zegt Rob van der Heijden, algemeen directeur, Smits Kozijnen & Smits Isolatieglas. “Met het behalen van de CE-certificering op brandwerende kozijnen bieden wij klanten de zekerheid dat onze brandwerende producten voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Daarnaast hebben wij de kennis in huis waarmee we onze klanten, lokale brandweer en gemeentes, graag ondersteunen in ieder traject rondom brandwerendheid en kunststof kozijnen en deuren.”

Samenwerking en innovatie

Smits Kozijnen werkt samen met profielleverancier Kömmerling, onderdeel van de wereldwijd actieve profine Group, en maakt gebruik van de K-VISION profielsystemen, speciaal ontworpen voor de Nederlandse markt. “Deze samenwerking met Smits Kozijnen markeert een belangrijke stap vooruit in de bouwsector. Door de ontwikkeling van CE-gecertificeerde brandwerende kunststof kozijnen en deuren bieden we niet alleen een innovatieve oplossing voor de brandveiligheid van vandaag, maar denken we ook vooruit over de eisen van de toekomst” vult Remco van Overdijk, Country Manager, Kömmerling Nederland aan.

Een exclusief product op de Europese markt

De CE-gecertificeerde brandwerende K-VISION kunststof kozijnen en deuren zijn volgens Smits onderscheidend in de bouwsector. “Geen enkele andere producent in Europa biedt deze unieke combinatie van veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Dit maakt de producten van Smits Kozijnen een essentiële keuze voor bouwprojecten, waar brandveiligheid een topprioriteit is.”