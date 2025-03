Hoger subsidieplafond voor DUMAVA

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) krijgt in 2025 dit jaar een subsidieplafond van € 405 miljoen, waar eerder nog € 345 miljoen gereserveerd was. Verder gaat de regeling ook gelden voor amateursportverenigingen die hun gebouw willen verduurzamen.

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de wijziging van de subsidieregeling vandaag ter voorhang aangeboden aan de Tweede Kamer. Nieuwe aanvragen kunnen worden gedaan van 2 juni tot en met 31 oktober 2025. De DUMAVA-regeling is bedoeld voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, zoals scholen of buurthuizen. Zij kunnen een bijdrage krijgen om hun gebouw te verduurzamen. Dit zorgt voor een lagere energierekening en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving.

Naast de ophoging van het beschikbare bedrag en de toevoeging van amateursportverenigingen als doelgroep binnen de regeling, zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd, mede op basis van de internetconsultatie. Zo biedt de wijzigingsregeling ondernemingen met maatschappelijk vastgoed onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om losse verduurzamingsmaatregelen te nemen. Ook wordt de aftopping (het maximumbedrag van projectkosten dat gesubsidieerd wordt) voor integrale verduurzaming aangepast. Daarnaast kunnen aanvragers de subsidie (onder voorwaarden) combineren met andere subsidies voor dezelfde maatregel. Tot slot zijn beter passende voorwaarden opgenomen voor het verduurzamen van monumenten naar een zeer hoog energieprestatieniveau.

Meer informatie

De DUMAVA is een belangrijke subsidieregeling voor de verduurzaming van gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals scholen, buurthuizen, zorginstellingen, amateursportverenigingen en gemeentelijk vastgoed. Vanaf 19 mei kunnen aanvragers al een conceptaanvraag indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), twee weken voorafgaand aan de daadwerkelijke openstelling op 2 juni.

De DUMAVA is een meerjarige regeling, die gefinancierd wordt uit het Klimaatfonds. Uit dat fonds is circa € 1,9 miljard beschikbaar gekomen om de regeling in 2024-2030 jaarlijks open te stellen. In 2022 is de regeling voor het eerst opengesteld. Onlangs is de derde subsidieronde gesloten (met circa € 400 miljoen). Voor 2025 is € 405 miljoen beschikbaar.

Regelingen die opnieuw vastgesteld moeten worden, worden eerst voorgehangen bij de Tweede Kamer. Na afronding van deze procedure wordt de regeling definitief in de Staatscourant gepubliceerd.