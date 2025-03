Toewijding voor ESG krijgt erkenning

De Global ESG Awards zijn in het leven geroepen om de toewijding van bedrijven (PropTech, CleanTech, ConTech) en individuen in de bouw- en vastgoedsector op het gebied van ESG te erkennen. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt tijdens MIPIM in Cannes. NL Greenlabel was genomineerd, samen met L’Oreal en Hydraloop Systems, voor de Aqua Biodiversity Award. Lodewijk Hoekstra, die onlangs een expertvisie schreef in het meest recente e-zine van Duurzaam Gebouwd, nam de prijs in ontvangst.

Binnen het kader van ESG (environment, social and governance) zijn water en biodiversiteit integraal onderdeel van het thema milieu. Ze worden binnen de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gedefinieerd als water & mariene hulpbronnen (E2) en biodiversiteit & ecosystemen (E3). Met de dataoplossingen van NL Greenlabel wordt inzicht gegeven in deze aspecten van de leefomgeving. De resultaten kunnen worden gebruikt door ontwikkelaars, pensioenfondsen en beleggers om te rapporteren over de duurzaamheid van hun vastgoedportefeuilles.

Met het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) kunnen geautomatiseerde scans worden gegenereerd op terreinen en gebieden. Deze scans geven inzicht in verschillende ESG-factoren, zoals water en biodiversiteit, maar ook factoren als hittestress en overstromingsrisico.

Over het winnen van de prijs zegt mede-oprichter Lodewijk Hoekstra; “We voelen ons vereerd dat onze voortdurende inspanningen voor een natuurinclusieve leefomgeving zijn erkend. En dat we deze prestigieuze internationale prijs in ontvangst mochten nemen. Deze prijs is ook voor de partners in het netwerk, aangezien zij met ons bouwen aan een natuurinclusieve leefomgeving”.