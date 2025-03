Lagere milieu-impact en natuurlijke koudemiddelen

Naar dit moment kijken we uit: de tweejaarlijkse reis naar de ISH in Frankfurt. Om het neusje van de zalm te ontdekken op het gebied van installatietechniek. En om de toekomst van de bouw- en vastgoedsector nú al met eigen ogen te zien. Op de stand van Alklima / Mitsubishi Electric ontdekken we welke innovaties de energietransitie versnellen.

Foto boven: Rudy Grevers vertelt over verlagen van milieu-impact en toepassing van natuurlijke koudemiddelen

De belofte? Een blik op de nieuwste oplossingen van Mitsubishi Electric op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie. Belangrijke onderwerpen dit jaar? Natuurlijke koudemiddelen zoals R290 ofwel propaan, het verder verlagen van de milieu-impact en geluid. Na een warm welkom op de stand van Mitsubishi Electric trapt Erwin Tuijtel van Alklima / Mitsubishi Electric af over eerstgenoemde: “We zien in ons aanbod van oplossingen de switch naar natuurlijke koudemiddelen zoals propaan (GWP 3), maar ook CO 2 (GWP 1). Beide dragen vrijwel niet bij aan het broeikaseffect.”

Hij loopt enkele onderdelen van de warmtepomp langs om het belang uit te lichten. Zoals compressoren, die in eigen systemen zitten maar ook aan derden worden geleverd, waarmee verwarming- en koelvermogen wordt gerealiseerd. Maar ook regeltechniek, die een optimale koppeling hebben met compressoren. Erwin vervolgt: “De nieuwe regelingen die we hier presenteren maken het mogelijk om data uit te lezen op afstand, in de cloud. Waarmee we ook voldoen aan de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) III eis. Daarnaast zijn er lokale regelingen met sensoren die detecteren of er iemand in de ruimte is. Gaan er personen weg, dan schakelt het systeem uit.”

Lagere milieu-mpact

Dan gaat Erwins collega Rudy Grevers verder over Ecodan. Binnen dit programma kwamen Eco Invertors, Power Invertors en Zubadan buitendelen aan bod. Drie krachtpatsers die volgens hem onze aandacht verdienen. We beginnen bij eerstgenoemde, de Ecodan. Welbekend bij onder andere woningcorporaties en installateurs, waarbij twee kenmerken vaak worden genoemd: laag energiegebruik en zo min mogelijk materiaalgebruik. Hierover illustreert Rudy: “Kijken we naar de oude unit terug, dan woog deze 54 kilogram. Ondertussen zijn er stappen gezet en is de nieuwe variant stukken lichter. Deze weegt 39 kilogram. Daarnaast gebruiken we hiervoor veel minder koper.”

Categorie 1: yes!

Vers van de pers is de bekendmaking dat er voor de Ecodan warmtepompen een categorie 1 kaart wordt gemaakt voor de Nationale Milieudatabase (NMD). Dat betekent dat het voor onder andere woningcorporaties, bouwers en architecten eenvoudiger wordt om de milieu-impact te vergelijken. Rudy gaat verder: “De complete lijn Ecodan van drie tot en met zes kilowatt voorzien we van zo’n categorie 1 kaart. Deze komen naar verwachting halverwege 2025 beschikbaar.”

Erwin Tuijtel: "De nieuwe regelingen die we hier presenteren maken het mogelijk om data uit te lezen op afstand, in de cloud. Waarmee we ook voldoen aan de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) III eis."

Geluidsreductie

Dan een tweede uitdaging. Geluidsproductie van warmtepompen. Resumé: sinds 1 april 2021 gelden er eisen. Tussen 19 en 07u mag een warmtepomp maximaal 40 decibel geluid maken op de erfgrens met de buren. En tussen 07u en 19u is dat maximaal 45 decibel. Rudy: “Keken we net nog naar een buitenonderdeel dat klein en compact is, nu blikken we op de lijn power invertors en zubadan, waar voor de unit aan de buitenzijde meer materialen worden gebruikt. Hier winnen we wel als het gaat om geluidsreductie. Zo hebben deze units grote ventilatoren en dito verdampoppervlak. De compressor zit in een aparte akoestisch dempende kamer. Hier maken we de treffende combinatie tussen een lager toerental en een grotere akoestische kamer.”

Alklima x KNVB

Kort daarna komt nog één keer het koudemiddel naar voren. Bij de QAHV. Speciaal ontwikkeld om een groot volume aan warm tapwater te produceren. “Werkt met koudemiddel CO 2 ”, weet Erwin. “Deze wordt onder andere toegepast in hotels en sportclubs. In laatstgenoemde categorie versnellen we dankzij onze samenwerking met KNVB.” We lopen door naar de volgende innovatie, ‘de nieuwste’: de Ecodan PUZ WZ, met natuurlijk koudemiddel propaan. Voordelen zijn de aanvoertemperaturen: 65 graden Celsius bij een buitentemperatuur van -15 en 75 graden Celsius bij als het buiten -10 is. Met één unit is het mogelijk om te verwarmen, tapwater te bereiden en te koelen.

Rudy Grevers: "De beste én enige route: All-electric, natuurlijk!"

All-electric, natuurlijk!

Het valt op: op de stand zien we oplossingen die allemaal inspelen op de F-gassen wetgeving maart 2024, een herziening die veel leveranciers verraste. “We laten zien dat we hier de definitieve stap zetten naar natuurlijke koudemiddelen”, voegt Rudy hieraan toe. Dat is te zien. Zo ook de overtuiging dat échte toekomstbestendigheid zit in kwaliteit en lange termijn denken. En dan laat Rudy nog één keer weten welke route niet alleen de beste, maar ook de énige route is: “All-electric, natuurlijk! Was er nog twijfel?”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Alklima / Mitsubishi Electric