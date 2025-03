Integrale oplossing voor gezond en comfortabel wonen

Op de ISH in Frankfurt liet Renson een totaalconcept zien dat zowel ventilatie, verwarming, koeling en smart living integreert. Het eigen Smart Living gebouwbeheersysteem komt samen met vraaggestuurde ventilatie en een duurzaam warmtepomp-assortiment van eigen Renson- makelij voor verwarming en koeling.

Toekomstbestendigheid

Onderstaande model laat zien welke integratie er is: duurzame verwarming, ventilatie, zonwering, koeling en meer vinden elkaar in de Renson One. Het integrale totaalconcept is onder andere interessant voor doelgroepen als installateurs en ontwikkelaars. Op de stand van Renson zien we dat, naast de koppelingen met onderdelen als verlichting en temperatuur, er ook een verbinding te maken valt met onder andere energieopslag en EV.

Voordelen projectmanagement

Op het gebied van projectmanagement zijn er mooie voordelen te melden. Renson geeft aan dat “de Renson One-portaal een digitale kopie van elk project bewaart. In enkele klikken krijg je een installatierapport, analyseer je foutmeldingen of pas je eenvoudig inregel- en opstartprocedures toe. Verder krijg je als installateur instant ondersteuning op afstand met de service hotline.” Op deze pagina lees je meer over de innovatie.

Naast de Renson One werd er op de stand aandacht besteed aan het productgamma van duurzame verwarming en koeling, voor zowel individuele als collectieve woningbouw. “Met de juiste combinatie uit het aanbod lucht-waterwarmtepompen, warmtepompboiler, warmwatertank en de bijbehorende automatisering voor slimme aansturing, heb je een efficiënte oplossing in huis op maat van de meest uiteenlopende nieuwbouw of renovatieprojecten.” Hier lees je meer informatie over de warmtepompen.

Vraaggestuurde ventilatie met wtw

Ook viel het oog meteen op de nieuwe ‘Wall’ in de Flux-productfamilie. Deze beantwoordt volgens Renson de roep om vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) voor grotere debieten. Je monteert de Wall – je raadt het al – tegen de wand en kan ventilatiedebieten met 650 m³/h aan bij een druk van 200 Pa. De toepassing van de Wall lijkt ook een antwoord te geven op krappe installatiekamers in Nederlandse woningbouw. Door tegen de muur te monteren wordt ruimte optimaal ingezet en is verduurzaming tóch mogelijk, ook in relatief kleine installatieruimtes.

Meer details lees je op de website van Renson.