De grootste jaarlijkse impact experience komt eraan in de Jaarbeurs Utrecht, op 3 en 4 april aanstaande. Hier staat het positieve verhaal centraal, met initiatieven in de spotlight die bijdragen aan een betere wereld. “Daarvan zijn er meer dan 100 bij ons aanwezig op de Impact Fair.”

Dat zegt Micha van Hoorn, organisator van het event. Hij is trots dat onder andere Tommy Tomato, The Good Roll, The Plastic Soup Foundation, Trees for All en Koekebackers. Maar bijvoorbeeld ook Triodos Bank, De Nationale Postcode Loterij, SDG Nederland, Sanquin en Universiteit Leiden. Micha gaat verder: “We hebben een geweldige mix aan impactmakers aanwezig: groot en klein en vanuit allerlei invalshoeken. En hetgeen ze allemaal verbindt is: de wereld een beetje mooier maken.”

Academy

Het sprekersprogramma, dat de Academy heet, liegt er niet om: twee dagen lang van 10.30 tot 15.30 tot de nok toe gevuld met inspirerende topics en sprekers. Zo komt Michel Scholte een keynote geven over de toekomst van CSRD, vertelt Hans Stegeman (Chief Economist Triodos Bank) over de zoektocht naar kantelpunten en Britt Breure van AFAS neemt je mee in haar gastles Impact maken door te doen. De sociale kant wordt o.a. belicht door Professor Wilco van Dijk (over de psychologie van Financiële Stress) en Madhu Mathoera (met een presentatie en quiz over Inclusieve Organisaties). Vrijdagochtend staat geheel in het teken van de Future Workforce met sprekers zoals Lotte Prins (NJR) en Tako Rietveld (De Kindercorrespondent).

Ontmoet changemakers

Ook Duurzaam Gebouwd onderstreept het positieve verhaal van Impact Fair en verwelkomen je op de stand van CSRD Day / CSRD Awards. Micha waardeert aan Duurzaam Gebouwd dat het kennisinstituut zich inzet voor actie: "We gaan er niet alleen maar over praten, we gaan het ook DOEN. En dat is precies waar de Impact Fair ook voor staat. Wij dagen iedereen uit die op een positieve manier wil bijdragen aan de wereld van morgen om dat ook daadwerkelijk te doen. En wij bieden je, net als Duurzaam Gebouwd dat doet, concrete tools en handvatten HOE je dat het beste kan doen."

Micha vertrouwt er dan ook op dat de Impact Fair met Duurzaam Gebouwd impact maakt: "Wij geloven er in dat je samen nu eenmaal meer impact maakt. SDG17: partnerships for the goals. En net als bij Duurzaam Gebouwd richt de Impact Fair zich daarbij heel specifiek op de synergie tussen commercieel en ideëel, want ook die twee ‘werelden’ zouden elkaar gewoon beter moeten leren kennen. En wie elkaar kent, kan ook samenwerken."

Speeltuin voor impactmakers

Je ontdekt alles over de Impact Fair 2025, de plek waar changemakers elkaar ontmoeten, op deze pagina. Hier koop je je tickets. Micha besluit: “Onze exposanten toveren de beursvloer om tot een speeltuin voor impactmakers. Het wordt ontzettend gaaf!”