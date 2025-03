Omschakelen naar duurzame en veilige installatietechniek

De vastgoedvoorraad telt meer dan 8 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen. Voor deze gebouwen is er een grote behoefte aan verduurzaming, om klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving in te vullen. Duurzame en veilige Installatietechniek vormt een belangrijke randvoorwaarde om dit vastgoed toekomstbestendig te maken. Duurzaam Gebouwd ontdekt hoe Switch met Schneider Electric hierop inspeelt.

Op de Switch met Schneider Electric-pagina’s voor zowel woningbouw als utiliteit zijn drie kernpijlers te lezen voor ‘installeren in een handomdraai’: snel, veilig en duurzaam. Componenten hebben zo min mogelijk verpakkingsmateriaal, wat inspeelt op de circulaire economie en zijn eenvoudig in gebruik. En over veiligheid schrijft Schneider Electric ‘Veiligheid staat bij ons voorop. Onze componenten voldoen aan strenge Europese kwaliteitsnormen en dragen verschillende veiligheidscertificeringen.”

Duurzaamheid

Vanzelfsprekend zijn we vooral benieuwd hoe het onderwerp duurzaamheid van installeren wordt ingevuld. Het installeren wordt zo groen mogelijk gedaan, denk aan recyclebare materialen, die ook nog eens extra lang meegaan. Het combineren met circulaire materialen met het verlengen van levensduur, dus.

Oplossingen voor woningbouw en utiliteit

Daarna zien we diverse oplossingen voor zowel woningen als utiliteit. Een greep hieruit voor woningbouw: De Resi9, Mureva Styl en Merten System M. Laatstgenoemde oplossing is een flexibel en modulair systeem, met een quickflex-principe waarmee je eenvoudig schakelaars, stopcontacten en andere modules installeert. En voor utiliteitsbouw: De Acti9 iC40, Mureva waterdichte behuizingen en noodverlichting. Noodverlichting is verplicht in utiliteit en commerciële gebouwen en Schneider Electric biedt geavanceerde oplossingen die voldoen aan de strengste normen en wetgevingen.

