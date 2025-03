Handreiking voor gebiedsontwikkeling ondanks netcongestie

Met de handreiking Netbewuste Gebiedsontwikkeling krijgen gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars een praktische leidraad met concrete handvaten om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, ondanks een overbelast net. De publicatie bevat dertien oplossingsrichtingen, van slimme energieopslag tot warmtenetten.

De handreiking is opgesteld door Royal HaskoningDHV in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op verzoek van TKI Urban Energy, gaat in op tal van oplossingsrichtingen bij bouw in geval netcongestie. Het biedt, aan de hand van praktische voorbeelden en een duidelijk stappenplan, handelingsperspectief om in alle fasen van het gebiedsontwikkelingsproces passende keuzes te maken. Ook legt de handreiking uit wie welke verantwoordelijkheid heeft bij netcongestie in nieuwbouw en hoe samenwerking tussen partijen eruit kan zien.

Netbewuste nieuwbouw

“Netcongestie zet een rem op gebiedsontwikkeling”, illustreert Maarten de Vries van TKI Urban Energy. “Deze handreiking laat zien dat slimme samenwerking en ontwerpkeuzes het verschil kunnen maken,” De publicatie bevat dertien oplossingsrichtingen, van slimme energieopslag en warmtenetten tot capaciteitsbeperkende contracten en beschrijft hoe deze gecombineerd kunnen worden in een netbewuste woning of wijk.

Daarnaast biedt het handvatten voor gemeenten om al in de vroege planvorming het gesprek met netbeheerders en ontwikkelaars te voeren over vermogensbudgetten en slimme keuzes in energie-infrastructuur. De handreiking is bedoeld voor beleidsmakers, stedenbouwkundigen, gebiedsregisseurs en projectontwikkelaars die bouwen aan een toekomstbestendig Nederland waarin netcapaciteit geen showstopper hoeft te zijn.

Volgende stappen voor netbewuste nieuwbouw

De komende jaren werkt TKI Urban Energy samen met gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars aan nieuwe innovaties en schaalbare oplossingen die helpen om gebieden toekomstbestendig te ontwikkelen, ondanks de uitdagingen op het elektriciteitsnet. Daartoe heeft TKI Urban Energy ook de ambitie om een Community of Practice te starten waarin kennis, expertise en handvatten kunnen worden uitgewisseld.

Bekijk de handreiking.