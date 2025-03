Invloed van veranderend energielandschap op de groepenkast

We gebruiken meer duurzame energiebronnen om de toekomst van de planeet te beschermen. Daarbij vertrouwen we in onze huizen steeds meer op elektriciteit in de vorm van zonnepanelen, back-upbatterijen en warmtepompen. Deze elektrificatie kan echter een belasting vormen voor het elektrische paneel in huis zoals we dat nu kennen.

En hoewel uit een recent onderzoek van Schneider Electric bleek dat meer dan 29 procent van de consumenten niet weet wat de functie van het elektrische paneel is, is de rol van de groepenkast van vitaal belang voor een veilige en effectieve distributie van elektriciteit door het hele huis.

Als eindpunt van de elektriciteitsdistributie in huis is het essentieel dat de groepenkast zich aanpast aan de veranderende eisen en wensen. Zo stelt de groepenkast zijn plaats in het nieuwe energielandschap veilig. Het moet een steeds zwaardere en complexere stroom veilig integreren en coördineren. Hoe evolueert het paneel nu huizen steeds meer elektrificeren, met als doel efficiëntie te verbeteren en vraag en aanbod in evenwicht te houden?

Het nieuwe energielandschap

Huishoudens hebben te maken met een steeds grotere vraag naar elektriciteit en met de introductie van apparaten die veel verbruiken. Momenteel zijn dat opladers voor elektrische auto's en warmtepompen, maar wie weet wat de toekomst ons nog brengt. Door de groeiende populariteit van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie wordt de situatie nog complexer.

Energie moet worden opgewekt en opgeslagen in een batterij voor toekomstig gebruik of als back-up tijdens stroomuitval. Huiseigenaren zijn niet langer alleen maar energieverbruikers, maar ook opwekkers: prosumenten worden zij genoemd. Zij kunnen hun eigen energie produceren, maar ook nog steeds gebruikmaken van het bestaande energienetwerk. Naarmate de verschillende manieren om elektriciteit in onze huizen te gebruiken toenemen, moet het elektrische paneel slimmer worden in het beheren, inzetten en opslaan van energie.

Hoe het elektrische paneel verandert

Deze productie, opslag en bi-directionele stroom van elektriciteit moet nauwkeurig worden gecoördineerd om de veiligheid van het huis naar het elektriciteitsnet te garanderen. Het slimme paneel is de plek waar dat gebeurt, omdat het verantwoordelijk is voor het beheer van zowel de energiebron als de belasting.

Van load balancing tot zorgen dat de energiestroom naar het stroomnet goed wordt afgesloten tijdens een storing om gevaarlijke teruglevering aan het net te voorkomen: het elektrische paneel zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Ook wordt van de groepenkast verwacht dat deze het elektriciteitsverbruik zo efficiënt mogelijk beheert. Nu er steeds meer elektrische apparaten in huis komen, blijft het elektriciteitsverbruik toenemen. Dit belast niet alleen het elektriciteitsnet, maar ook de beschikbare capaciteit in ieder huis. Slimme panelen kunnen helpen om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en het gebruik in balans te houden om zo de behoefte aan dure aanpassingen aan het stroomnet te minimaliseren.

Efficiënter en duurzamer

Naast het beschermen van de woning tegen storingen en brand, is een slim elektrisch paneel ook ontworpen om de algehele ervaring van de huiseigenaar te verbeteren. De nieuwe mogelijkheden zoals automatisering van het energiebeheer maakt hun huis efficiënter en duurzamer.

Wat heb je nodig in een slimme groepenkast?

Slimme groepenkasten zijn een relatief recente technologische ontwikkeling, dus elektriciens spelen een belangrijke rol in het helpen van hun klanten. Elektriciens helpen klanten om de voordelen te begrijpen en de juiste keuze te maken. Hiermee blijft het paneel veilig en kan het voldoen aan de eisen van het nieuwe energielandschap. Daarvan zijn dit de belangrijkste kenmerken.

Vereenvoudigde integratie

Integratie met hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonnepanelen en batterijopslagsystemen, is essentieel om duurzaamheid te ondersteunen en de beste energie-efficiëntie te bieden.

Gestroomlijnde installatie

Ongeacht of je een groepenkast installeert voor gebruik met zonne-energie of niet, zorg dat de oplossing makkelijk te installeren is. Door de elektricien voorop te stellen, en te kiezen voor producten die eenvoudig te installeren zijn, wordt de installatietijd drastisch verkort.

De behuizingen van Schneider Electric bieden daarnaast veel bedradingsruimte om de bedrading eenvoudiger te maken. Als het gaat om onderhoud, zorgen kamrails ervoor dat je componenten kunt vervangen zonder dat je de bedrading opnieuw hoeft aan te leggen. Daarmee bespaart de installateur een hoop kostbare tijd.

Flexibiliteit

Een slim paneel biedt gebruikers een intuïtieve ervaring. Daarom is een paneel dat aangepast kan worden aan de voorkeuren van de gebruiker een slimme investering.

Vertrouwde expertise in een roerige markt

Hoewel de technologie van slimme panelen een mooie ontwikkeling is, is het de basistaak van iedere groepenkast om elektriciteit op een veilige manier te distribueren. Daarom is het belangrijk om (slimme) oplossingen te kiezen van betrouwbare fabrikanten die een ruime ervaring en expertise hebben in het leveren van veilige, betrouwbare stroomdistributie van hoge kwaliteit. Betrouwbare fabrikanten zoals Schneider Electric laten producten certificeren volgens de hoogste normen en bieden een naadloze klantenondersteuning.

Schneider Electric heeft bijna 180 jaar ervaring, niet alleen in het creëren van oplossingen die energiebeheer ondersteunen, maar ook in het beschermen van huizen tegen elektrische storingen, met producten zoals Resi9 en Advanced groepenkasten.

Transformatie van energielandschap

De transformatie die het energielandschap ondergaat, vereist een aanzienlijke verandering in de manier waarop elektrische belastingen in woningen worden beheerd. Omdat we doorgaan met het invoeren van krachtige apparaten en bi-directionele en hernieuwbare oplossingen, is investeren in slimme groepenkasten een vereiste. Schneider Electric helpt huiseigenaren om het meeste uit hun groepenkast te halen, de veiligheid te verbeteren en ze controle te geven over hun energieverbruik. Met functies die een flexibel, schaalbaar en geavanceerd energiebeheer mogelijk maken, is de introductie van de groepenkast van de toekomst een van de meest innovatieve manieren om onze huizen voor te bereiden op wat ons te wachten staat.

