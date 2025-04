Eindhoven bouwt door: 189 appartementen in Gildekwartier

Op donderdag 27 maart werd de feestelijke start van de bouw van het Gildekwartier gevierd. Wethouder Mieke Verhees verrichtte de starthandeling, een ferme klap met een enorme hamer op de eerste piketpaal, waarmee de bouw van 189 appartementen officieel van start ging. Het project, een initiatief van Kragt en ontworpen door FAAM Architecten, omvat vijf woongebouwen met maximaal zes verdiepingen en bijzondere woonvormen zoals ‘friendswonen’ en dakpenthouses.

Voor gebiedsontwikkelaar BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en bouwer Hurks markeert dit een belangrijke stap in de realisatie van de transformatie van het verouderde bedrijventerrein in de wijk Oud-Woensel naar een levendig stadsdeel in de Gildebuurt.

De afgelopen jaren bevonden zich hier de meubelzaak, de woning en het kantoor van de familie Verouden. Nu zijn alleen de resten hiervan nog zichtbaar. Het gemeentelijke monumentale pand en het hekwerk staan er nog steeds. In de afgelopen maanden hebben we de eerste 7.500 m² van het terrein gesloopt, waarbij ruim 9.000 ton puin, oftewel 9 miljoen kilo, is vrijgekomen. Al het puin ligt nog op het terrein en een deel ervan zal op deze locatie zelf worden hergebruikt.

Nieuw hoofdstuk

Het Gildekwartier biedt een gevarieerd aanbod van in 189 nieuwbouwwoningen, waarvan 94 middenhuur woningen voor BPD Woningfonds en 95 koopwoningen. Meer dan 80 procent van het totaal valt in het segment betaalbaar. De start verkoop van het eerste deel van de woningen zal in juni zijn.

Naast woonruimtes voorziet het plan in ruim 3000 m² aan commerciële ruimtes en een natuurinclusief dakpark op de eerste verdieping tussen de gebouwen.

Samenwerking en betrokkenheid

Georgeanne de Leuw-van Liebergen, ontwikkelingsmanager van BPD, sprak haar enthousiasme uit: “We zijn verheugd om deze feestelijke start te vieren.. Dit project is een succesvol voorbeeld van Samen Werken in Eindhoven. Zowel het team van de gemeente Eindhoven, van Hurks als BPD hebben de afgelopen 5 maanden heel nauw samengewerkt om de start bouw mogelijk te maken."

Toekomstvisie

Wethouder Mieke Verhees is blij met de toevoeging van de woningen: “De ontwikkeling van het Gildekwartier geeft een impuls aan de verbetering van de leefbaarheid rond de Kruisstraat. Ook de combinatie van koop- en huurwoningen is goed voor het gebied. We zien dat het Gildekwartier een aanjager is voor andere ontwikkelingen in de Visserstraat, die nu ook versneld worden opgepakt. Eindhoven bouwt door!”