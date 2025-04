CSRD en CO2: van uitdaging naar succes

Een CO2-rapportage als een slimme bouwsteen voor volledige CSRD-compliance. Het verduurzamen van je organisatie staat centraal in een webinar, dat je helpt om te voldoen aan regelgeving én waarde uit het proces laat halen.

Op 15 mei van 12:00 tot 13:30 uur helpt CFP Green Buildings je in dit webinar om concrete stappen te zetten. Je wordt meegenomen in de belangrijkste richtlijnen van de CSRD en de impact ervan op jouw organisatie. Er worden inspirerende klantcases en best practices gedeeld, zodat je direct inzicht krijgt in hoe bedrijven succesvol omgaan met de nieuwe eisen.

Programma

Introductie: Wat is CSRD en waarom is het belangrijk?

Een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en verplichtingen van de CSRD en wat dit betekent voor jouw organisatie.

Best practices: CSRD in de praktijk met CO2-rapportage

We laten zien hoe organisaties succesvol gebruikmaken van CO2-rapportage binnen hun bredere CSRD-aanpak. Je ontdekt hoe deze rapportage niet alleen helpt bij compliance, maar ook kansen biedt voor verduurzaming en efficiëntie.

Q&A: Stel je vragen aan experts

Aan het einde van het webinar is er volop ruimte om jouw vragen te stellen en praktische tips te krijgen voor jouw specifieke situatie.

Belangrijke details op een rij

Datum : Donderdag 15 mei 2025

: Donderdag 15 mei 2025 Tijd: 12:00 – 13:30 uur (lunchsessie)

12:00 – 13:30 uur (lunchsessie) Schrijf je hier in: Webinar - CO2-rapportage - CFP

Meer informatie vind je op de website van CFP Green Buildings. Blokkeer de datum alvast in je agenda en mis dit webinar niet!