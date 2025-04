STOER: Versimpelen én verduurzamen? Denk mee!

Het STOER-team klaarde een flinke klus: honderden voorstellen uit het veld zijn geanalyseerd en omgezet in een concreet conceptadvies. Een eerste stap richting een simpeler, sneller en betaalbaarder woningbouwsysteem. Het eerste conceptrapport ligt er nu. De vraag is: wat vindt de markt ervan?

Tot 11 april kan iedereen reageren. En dat is hard nodig. Want wat we nu niet inbrengen, missen we straks aan tafel. Daarom: lees mee, denk mee en reageer. Een paar dingen die mij direct opvallen in het rapport:

NEN-normen gratis beschikbaar, zodat verplichte regels toegankelijk worden voor iedereen

Gratis deelname aan normcommissies, zodat ook kleinere partijen mee kunnen beslissen

Vereenvoudigen van BENG-eisen zodat alternatieve bouwmethoden en oplossingen relevanter worden

Versoepeling van regels rond plafondhoogte, trappen en geluidseisen, vooral voor tijdelijke bouw

Een pauze op de MPG-aanscherping, met verwijzing naar Europese normen die pas later komen

Ruimte voor gelijkwaardige oplossingen zoals passiefhuisconcepten zonder dubbel rekenwerk

Eenvoudiger gebruik van de experimenteerruimte onder de Omgevingswet

Versnelling van vergunningprocedures, met suggesties voor minder bezwaar en beroep

Slim en minder slim

Er zitten zeker slimme voorstellen tussen. Sommige maken het bouwen eenvoudiger, andere maken innovatie kansrijker. Maar er zijn ook keuzes die vragen oproepen. Zoals het pauzeren van de MPG-aanscherping. Juist nu de urgentie van circulair bouwen overduidelijk is en we momentum hebben en biobased materialen en CO 2 -reductie in ieder gesprek over duurzaamheid naar voren komen, is het riskant om de druk van de ketel te halen. Wachten op Europa zonder aanscherpen van nationaal beleid of verplichting is geen tussenstap, maar een achteruitgang. De grondstoffenschaarste, milieudruk en klimaatopgaven staat niet op pauze!

Dus: wat vind jij ervan? Wat werkt? Wat ontbreekt? Wat schuurt?

Mijn oproep: reageer op het rapport. Laat zien wat er nodig is om snelheid én duurzaamheid in één beweging mee te nemen. Benoem waar het schuurt. Deel wat wél werkt. En geef aan wat absoluut (niet) mag verdwijnen.

Reageren? Stuur mij een bericht op LinkedIn of stuur me een e-mail. En reageer tot 11 april via de site van Volkshuisvesting Nederland.