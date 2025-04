Beter benutten van het elektriciteitsnet om netkosten te drukken

De investeringskosten tot 2040 kunnen met 30 miljard euro worden verlaagd. Dat vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Zoals het er nu voor staat, kunnen de investeringen in het elektriciteitsnet oplopen tot wel 195 miljard euro in de periode 2024-2040. Volgens De Volkskrant komt dat neer op ruim 10.000 euro per Nederlander per jaar. Toch zijn die grootschalige investeringen nodig.

De economie draaiende houden

Op dit moment zijn er zo’n 20.000 bedrijven die op de wachtlijst staan voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, blijkt uit onderzoek van dit Interdepartementale Onderzoek (IBO). Dat is opmerkelijk, want volgens de NOS stonden in februari 2024 zo’n 9400 ondernemingen op de wachtlijst. Een ruime verdubbeling dus, ten opzichte van een jaar geleden. Niet alleen bedrijven moeten wachten, ook woningbouwprojecten lopen vertraging op. Die moeten wachten op ruimte op het net, blijkt uit een artikel van NOS. Daarnaast kunnen huishoudens een hogere energierekening verwachten, doordat elektriciteit schaarser wordt. Door investeringen kunnen die wachtlijsten worden verkleind en levert het op lange termijn meer op dan het Nederland kost.

De rekening laag houden

De grote investeringen die nu gepland zijn, zorgen echter voor een hoge energierekening. Om die rekening betaalbaar te houden, heeft de NVDE een aantal voorstellen. Door het net beter te benutten, kunnen de kosten worden gedrukt. Dat zou kunnen door bedrijven en huishoudens aan te moedigen om elektriciteit te gebruiken wanneer er ruimte is op het net. Het afstemmen van locaties voor energieopwekking en opslag met locaties met energieverbruik, kunnen ervoor zorgen dat de investeringen in het net met wel 30 procent worden verlaagd.

Daarbij roept de vereniging het kabinet op om in te blijven zetten op ontwikkeling van warmtenetten, duurzame gassen en energiebesparing. Dit, omdat het elektriciteitsnet minder verzwaard hoeft te worden.

Maatregelen vanuit de EU

Verder biedt het Action Plan for Affordable Energy van de Europese Commissie maatregelen om de energiekosten te verlagen, waaronder het verlagen van de belasting op elektriciteit. Ook kan de Europese Centrale Bank helpen om de netkosten beheersbaar te houden door rentekorting in te voeren op duurzame energieprojecten. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat Nederland dan uitkomt op kosten van 12,8 miljard euro in 2040, in plaats van de voorspelde 15 miljard.