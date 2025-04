Dit betekent het inperken van CSRD voor je duurzaamheidsrapportage

De recente aanpassing van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door het Omnibus-voorstel van de Europese Commissie schudde het duurzaamheidslandschap op. Toch blijft duurzaamheid onverminderd relevant en is nú de kans om je als organisatie te onderscheiden.

Met de versoepeling van de rapportageplicht rijst de vraag: wat doen we met duurzaamheid? Kader ondersteunt organisaties bij het behalen van relevante certificeringen, het implementeren meetbare doelen en het opstellen van transparante en impactvolle duurzaamheidsstrategie. “Onze expertise reikt verder dan rapportage alleen – wij zorgen dat jouw organisatie klaar is voor de toekomst”, laat Kader weten. Met vier handvatten is het mogelijk om direct stappen te zetten.

1. Focus op impact – duurzame winst

Maak impact, niet papierwerk: waar de CSRD met de ESRS (European Sustainability Reporting Standard) een complexe standaard zetten voor de implementatie van duurzaamheid met uitgebreide processen, biedt de nieuwe realiteit ruimte om te focussen op wat werkelijk telt: impact maken.

Neem je tijd: met deze ruimte is er de mogelijkheid om een gedegen plan, ook wel roadmap, op te stellen die aansluit bij de behoeften van zowel de organisatie als haar stakeholders, zonder de papieren rompslomp van de ESRS. Zo ontstaat een toekomstbestendig en breed gedragen plan. “Bij Kader helpen we met ESG-strategie, KPI’s en roadmaps om duurzaamheid structureel te verankeren.”

2. Hanteer nieuwe en bestaande standaarden

ESRS als leidraad: hoewel de ESRS niet langer verplicht is, blijft deze standaard relevant. De ESRS is namelijk gebaseerd op talloze bestaande normen en wordt breed gedragen binnen de duurzaamheidswereld. Ondanks de complexiteit biedt de ESRS nog steeds een solide basis voor bedrijven die serieus werk willen maken van duurzaamheid en transparante rapportage.

Oude standaarden worden nieuw: GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standard Board) en de nieuwe vrijwillige standaard (VSME) bieden uitstekende uitgangspunten voor het opstellen van een gedegen maar ook pragmatisch duurzaamheidsrapport. Onze experts begeleiden bij ESG-standaarden en certificeringen zoals B-Corp, CO 2 -Prestatieladder en ISO 50001.

3. Uitstel, geen afstel – duurzaamheid blijft een prioriteit

Rapportageverplichtingen zoals de EED energie-audit, werkgebonden personenmobiliteit en EU Taxonomy blijven relevant bij verduurzaming. Daarnaast stellen klanten, leveranciers en andere stakeholders steeds vaker vragen over de duurzaamheidsinspanningen van organisaties. De regie nemen is essentieel: als het niet via de EU wordt afgedwongen, moeten we het zelf doen.

“Een van de inzichten bij onze CSRD-klanten was dat zij, vergeleken met andere partijen binnen de sector, het eigenlijk helemaal niet verkeerd deden en zelfs voorliepen. Het meten van de impact van je organisatie, bijvoorbeeld via een CO 2 -footprint of een weerbaarheidsanalyse conform de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), biedt direct strategisch voordeel. Door verantwoordelijkheid te nemen en actief inzicht te krijgen in je impact, kun je jouw organisatie versterken en toekomstbestendig maken.”

4. Ga in de leer – samen bouwen aan duurzaamheid

Ga de samenwerking aan: een van de centrale aspecten van de CSRD was samenwerken met ketenpartners om je impact te vergroten. Leren, samenwerken en actieve betrokkenheid vergroten niet alleen de impact van je organisatie, maar leiden ook tot meer efficiëntie en kostenbesparingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van due diligence, leveranciersbeoordelingen en risicoanalyses.

Leren en verbeteren: duurzaamheid is een continu proces. Het idee van de CSRD was nooit om in één keer een perfect duurzaamheidsbeleid en bijbehorend rapport te hebben. Doelstellingen worden continu aangepast en strategieën worden herijkt.

Toekomstbestendiger maken

“Bij Kader zetten wij ons in met onze Kader Kapitalen om ondernemingen toekomstbestendiger te maken, ongeacht wet- en regelgeving. Wij hanteren hierbij onze duurzaamheidsladder, waarmee organisaties in één oogopslag zien welke dienstverlening het beste aansluit bij hun behoeften. Zo bieden we altijd een maatwerkoplossing die past bij ambities en doelen van jouw onderneming.”

Wil jij nu weten waar je staat en welke benadering het beste bij je organisatie past?