DUMAVA 2025 ook voor sportverenigingen

De subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) wordt in 2025 opnieuw opengesteld, met een totaal subsidiebudget van € 405 miljoen euro. Hiermee krijgen vastgoedeigenaren en adviseurs maatschappelijk vastgoed opnieuw de kans om financiële ondersteuning te krijgen voor verduurzamingsmaatregelen. In 2025 komen ook sportverenigingen in aanmerking voor subsidie.

DUMAVA opent naar verwachting op 2 juni 2025 en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Omdat het budget snel op kan raken, is een tijdige voorbereiding essentieel. Yannick Heiraut van CFP Green Buildings illustreert: “Het is cruciaal om op tijd te beginnen met de voorbereidingen voor een DUMAVA-aanvraag en goed de subsidie structuur te kennen. Zo heb je voor een aanvraag een verplicht energieadvies of maatwerkadvies nodig. Met de juiste aanpak kan je tot 40 procent van het bedrag gesubsidieerd krijgen! Een goed uitgewerkte aanvraag neemt tijd in beslag dus begin op tijd."

Subsidie is mogelijk voor twee aanpakken:

1. Losse verduurzamingsmaatregelen (1, 2 of 3 maatregelen)

Subsidie: 20 procent van de projectkosten, inclusief het verplichte maatwerkadvies en energielabel;

Min. €5.000, max. €1,5 miljoen.

2. Integrale verduurzaming (grootschalig project)

Subsidie: 30 procent van de projectkosten (inclusief maatwerkadvies en energielabel);

Min. €25.000, max. €85 per m² per labelsprong, tot €1,5 miljoen;

Extra 10 procent subsidie (tot 40 procent) als het project voldoet aan de renovatiestandaard.

Voor integrale projecten geldt dat er minimaal drie labelsprongen gerealiseerd moeten worden.

Voor welke gebouwen is DUMAVA bedoeld?

DUMAVA is bedoeld voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen, theaters, buurthuizen en verenigingen. En vanaf dit jaar mogen sportverenigingen zich ook aansluiten in deze rij.

Van BOSA naar DUMAVA: wat betekent dit voor sportverenigingen?

In 2025 hebben sportverenigingen de keuze om verduurzaming te financieren via de BOSA-regeling of de DUMAVA-subsidie. Dit biedt flexibiliteit, maar er zijn enkele belangrijke aandachtspunten:

Geen dubbele subsidie : Als een vereniging al een BOSA-aanvraag heeft ingediend voor een specifiek project, kan er geen DUMAVA-subsidie voor datzelfde project worden aangevraagd.

: Als een vereniging al een BOSA-aanvraag heeft ingediend voor een specifiek project, kan er geen DUMAVA-subsidie voor datzelfde project worden aangevraagd. Vanaf 2026 alleen DUMAVA : In 2026 vervalt de mogelijkheid om BOSA-subsidie voor verduurzaming aan te vragen en is DUMAVA de enige optie.

: In 2026 vervalt de mogelijkheid om BOSA-subsidie voor verduurzaming aan te vragen en is DUMAVA de enige optie. Verschillen in subsidiabele kosten: DUMAVA richt zich voornamelijk op verduurzamingsmaatregelen en integrale projecten, terwijl BOSA breder kan worden ingezet voor sportgerelateerde investeringen.

Sportverenigingen die plannen hebben om hun accommodatie te verduurzamen, doen er goed aan om tijdig te bepalen welke regeling het beste bij hun situatie past. CFP Green Buildings kan helpen bij het maken van deze keuze en het aanvragen van de juiste subsidie.

Hoe kun je je voorbereiden?

Een goede voorbereiding vergroot de kans op subsidie. Een maatwerkadvies is verplicht en bepaalt welke maatregelen nodig zijn om in aanmerking te komen. CFP Green Buildings helpt bij het opstellen van dit advies, het energielabel en het indienen van de aanvraag.

19 mei 2025 : Mogelijkheid om een conceptaanvraag op te slaan bij mijnRVO.

: Mogelijkheid om een conceptaanvraag op te slaan bij mijnRVO. 2 juni 2025 : Openstelling regeling.

: Openstelling regeling. Deadline: Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus wees er snel bij!

Wil je zeker weten dat jouw aanvraag op tijd en correct wordt ingediend? Bekijk hier vier tips bij het aanvragen van de DUMAVA of neem contact op.