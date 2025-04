'Gebrek aan nuance in berichten media over ruimte op stroomnet'

Een andere kijk op verbruiksmomenten van energie is noodzakelijk. En er is een gebrek aan nuance in berichten van media over de ruimte op het stroomnet. Dat vindt Kees Jan 't Mannetje van ABB.

"Netbeheerder TenneT introduceert een nieuwe contractvorm voor bedrijven die hun elektriciteitsverbruik flexibel kunnen aanpassen en vooral buiten de piekuren stroom afnemen. In theorie kan dit tot 40 procent van de huidige nationale piekvraag aan extra ruimte opleveren. Dat klinkt veelbelovend, maar de maatregel is slechts van toepassing op een beperkte groep bedrijven die direct op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. Voor het merendeel van de bedrijven én de woningbouw betekent dit voorlopig weinig, en de bredere problematiek van netcongestie blijft grotendeels bestaan", aldus Kees Jan.

Te optimistisch

"Het bericht van TenneT is dus genuanceerder dan veel media nu suggereren. De ruimte die ontstaat, geldt alleen voor partijen die direct op het hoogspanningsnet zijn aangesloten – een kleine groep. Ook de suggestie dat dit de woningbouw zou versnellen is te optimistisch. Het gaat om contracten waarbij stroom alleen buiten piekmomenten beschikbaar is. Voor grote batterijen of zware industrie is dit positief, maar dit is niet de oplossing voor het hele netcongestieprobleem. Dit laat wel zien dat een andere kijk op verbruiksmomenten noodzakelijk is."

Meer ruimte

Als dit ook op de regionale netvlakken toepassen, komt er volgens hem meer ruimte beschikbaar. Deze ruimte biedt perspectief voor andere bedrijven en de woningbouw. Uiteindelijk start het met inzicht achter de meter bij bedrijven en consumenten. Want slimme sturing van vraag en aanbod begint bij het individu. Binnen het gecontracteerd vermogen van de meeste bedrijven is nog veel flexibiliteit te halen. Staar je als bedrijf dan ook niet blind op dit soort berichten en maak de energiestromen van jouw bedrijfsproces concreet inzichtelijk, niet alleen de data uit de slimme meter, maar fijnmaziger achter de meter."