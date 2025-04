Webinar: Hoe AI kan helpen bij vastgoedverduurzaming

Hoe AI kan helpen bij vastgoedverduurzaming, dat ontdek je op woensdag 16 april om 11.00 uur of op dinsdag 29 april om 16.00 uur tijdens een webinar. In dit artikel vertellen we je meer over wat het webinar voor jou kan betekenen.

Tijdens het Eneco GroenGebouw™ webinar duik je samen met experts in slimme en betaalbare manieren om uw bedrijfsgebouw te verduurzamen én zo direct te besparen op energiekosten.

Wat kun je verwachten?

Inzichten in actuele markttrends op het gebied van duurzaam commercieel vastgoed

Praktische tips om energieverbuik van uw gebouwen te verlagen

Toepassingen van AI voor het versnellen van vastgoedverduurzaming

Sprekers:

Jacqueline Leenhouts (Eneco) – Moderator, vanuit Eneco commercieel verantwoordelijk voor mkb & grootzakelijke markt

Philippe Diez (McKinsey) – Senior adviseur en specialist in duurzaamheid

(McKinsey) – Senior adviseur en specialist in duurzaamheid Joost de Jong (Eneco GroenGebouw™) – Expert in duurzame oplossingen vastgoed

Waarom deelnemen?

Ontdek hoe u met slimme verduurzamingsmaatregelen niet alleen uw energiekosten kunt verlagen, maar ook kunt bijdragen aan een duurzamere toekomst. Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en inzichten van experts.

Reserveer nu je plek en zet de eerste stap naar duurzamer en toekomstbestendig commercieel vastgoed.