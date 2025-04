Full House Deal maakt ruimte voor 200.000 extra woningen

Door hybride werken worden kantoren structureel minder gebruikt. Veel organisaties kampen met lage bezettingsgraden, terwijl huur- en exploitatiekosten blijven doorlopen. Tegelijkertijd staat de woningnood hoog op de (politieke) agenda. De Full House Deal, die op 15 april wordt gelanceerd in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, biedt een aanpak om beide vraagstukken aan te pakken.

In Nederland wordt kantoorgebruik structureel beperkt door hybride werken. De gemiddelde bezettingsgraad ligt op slechts 30 tot 40 procent terwijl de ruimte volledig wordt doorbetaald en beheerd. Uit analyses blijkt dat hierdoor 30 tot 35 miljoen vierkante meter kantoorruimte structureel onbenut blijft. Een aanzienlijk deel daarvan kan, met de juiste keuzes en herinrichting, worden vrijgemaakt en op termijn geschikt worden gemaakt voor transformatie naar woningen.

Praktijkvoorbeeld: 10 miljoen euro besparing per jaar

Een concreet rekenvoorbeeld: een organisatie met circa 5.000 medewerkers gebruikt momenteel ongeveer 50.000 vierkante meter kantoorruimte. Als daarvan 40 procent wordt vrijgespeeld, levert dat ruimte op voor de bouw van 250 woningen. Daarnaast kunnen de huisvestingskosten met ruim 10 miljoen euro per jaar omlaag en wordt 700 ton COâ‚‚-uitstoot per jaar vermeden.

Van verspilde ruimte naar nieuwe woningen

Met een maatschappelijke focus op duurzaamheid en een sterk tekort aan (woon)ruimte in de steden, wordt het verantwoord gebruiken van ruimte steeds belangrijker. Toch lukt het organisaties nog niet, of niet snel genoeg, om de grote keuzes te maken die nodig zijn om deze ruimte vrij te maken. Het programma begeleidt organisaties intensief: binnen één jaar werken de deelnemers samen met gedragsveranderaars, slimme technologie en een sterke businesscase toe naar minder verspilling, meer flexibiliteit en strategische keuzes over huisvesting en vastgoed. Daarnaast voert het programma een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor transformatie van vrijgespeelde ruimte naar woningen. Hiermee wordt het tastbare bewijs geleverd om meer bedrijven aan te zetten in actie te komen.

Concrete actie vanaf de start

Hiervoor sluiten bij de start van de deal experts aan die deze transformaties concreet kunnen beoordelen en realiseren. De lancering vindt plaats op 15 april tijdens WorkPlace Xperience. Professor Andy van den Dobbelsteen, winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50 in 2024, verzorgt een keynote en reflecteert op het programma en haar maatschappelijke context.