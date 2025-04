Architectuurprijs beloont duurzaamheid en innovatie kunststof kozijnen

Op 30 oktober 2025 wordt voor de 14e keer de VKG Architectuurprijs uitgereikt, tijdens de Klimaattop GO. Deze tweedaagse conferentie van Duurzaam Gebouwd vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De award erkent en beloont architecten en hun opdrachtgevers die kunststof kozijnen op innovatieve en duurzame wijze toepassen in hun projecten.

Kunststof kozijnen zijn de toekomst

Sinds de eerste uitreiking in 2005 heeft de VKG Architectuurprijs een belangrijke rol gespeeld in de erkenning van kunststof kozijnen als veelzijdig, innovatief en duurzaam. Met 13 eerdere edities en meer dan 32 bekroonde projecten draagt de prijs bij aan de groeiende populariteit en ontwikkeling van kunststof kozijnen. De focus voor de VKG Architectuurprijs ligt op innovatieve ontwerpen, duurzame toepassingen, prefab-bouw en de circulaire bouweconomie. Als brancheorganisatie stimuleert VKG de innovatie binnen de sector. De architectuurprijs onderstreept deze ambitie door projecten te eren die een toekomstgerichte visie op kunststof kozijnen laten zien.

Wie kunnen meedoen?

De VKG Architectuurprijs 2025 staat open voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarin kunststof kozijnen op een esthetische en hoogwaardige manier zijn toegepast. Er zijn twee categorieën:

Nieuwbouw: projectmatig & particulier

Renovatie: projectmatig & particulier

Projecten uit de woningbouw, utiliteitsbouw en particuliere sector komen in aanmerking, mits ze een duidelijke focus hebben op duurzaamheid en innovatie, een architect en VKG Keurmerkleverancier betrokken zijn. Deelnemen kan via een architect, opdrachtgever, corporatie of consument, eventueel met ondersteuning van een VKG Keurmerkleverancier.

Deskundige jury

Alle ingezonden projecten worden beoordeeld door een vakjury met expertise op het gebied van architectuur, duurzaamheid en innovatie. Uit de ingezonden projecten worden er zes genomineerd. De projecten worden gefilmd en in het filmpje beantwoord de architect vragen van de jury. Het beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van het project en de architectuurprijs en voor de eindjurering.

De jury voor 2025 bestaat uit:

Karin Dorrepaal (DOOR Architecten en voormalig winnaar van de VKG Architectuurprijs)

Merijn de Jong (Heren 5 en voormalig winnaar van de VKG Architectuurprijs)

Wietse Walinga (Duurzaam Gebouwd)

Mantijn van Leeuwen (NIBE)

Albert Zegelaar (VKG) (lees ook het interview op DuurzaamGebouwd.nl)

Prijsuitreiking tijdens Klimaattop GO

De uitreiking van de award vindt plaats op 30 oktober 2025 tijdens de Klimaattop GO van Duurzaam Gebouwd in de Jaarbeurs Utrecht. Dit tweedaagse evenement (29 & 30 oktober) trekt een breed publiek uit de bouw- en duurzaamheidssector. Met deze editie van de VKG Architectuurprijs wordt opnieuw een podium geboden aan vooruitstrevende architecten en opdrachtgevers die kunststof kozijnen op innovatieve en duurzame wijze integreren in hun projecten.